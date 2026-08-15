Pura emoción en Cinco Saltos: los Bomberos Voluntarios recibieron una nueva autobomba

Los Bomberos Voluntarios recibieron una nueva unidad y la presentaron con una emotiva caravana por las calles de la ciudad.

Los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos presentaron su nueva autobomba para la ciudad.

La emoción se apoderó este viernes por la tarde de Cinco Saltos con la llegada de una nueva autobomba para el cuartel de Bomberos Voluntarios . La incorporación fue celebrada por integrantes de la institución, familiares y vecinos.

La unidad arribó a la ciudad y rápidamente se convirtió en protagonista de una jornada especial para quienes forman parte del cuerpo activo y para la comunidad que acompaña permanentemente el trabajo de los bomberos.

Tras la recepción del vehículo, los integrantes del cuartel realizaron una clásica caravana por las calles de Cinco Saltos. El recorrido permitió que los vecinos pudieran conocer de cerca la nueva herramienta que se suma al servicio de emergencias .

La unidad es un camión cisterna equipado proveniente de Holanda.

Una nueva herramienta para las emergencias

La nueva autobomba representa un importante refuerzo para el parque automotor de los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos. Se trata de un camión marca MAN, preparado para intervenir ante incendios y distintas situaciones de emergencia.

Uno de los principales atributos de la unidad es su cisterna, que cuenta con una capacidad de 8.500 litros de agua. El volumen permitirá disponer de una importante reserva durante los operativos y mejorar la autonomía en determinados escenarios.

Para un cuartel de bomberos voluntarios, incorporar una unidad de estas características significa sumar capacidad de respuesta y contar con mayores recursos frente a situaciones que requieren intervenciones rápidas, especialmente cuando existen grandes distancias o dificultades para abastecerse.

El vehículo llegó proveniente de Holanda y su incorporación fue posible gracias a un esfuerzo económico realizado por la propia institución. La compra requirió combinar diferentes recursos para concretar una adquisición de gran importancia.

El esfuerzo detrás de la incorporación

Según explicaron desde la institución, la adquisición se concretó mediante fondos propios, la entrega de vehículos como parte de pago y recursos provenientes de un subsidio nacional.

La combinación de estas alternativas permitió avanzar con una inversión que apunta directamente a fortalecer el equipamiento disponible para atender incendios, accidentes y otras emergencias que puedan presentarse en Cinco Saltos y áreas de requerimiento.

La presentación no quedó limitada al ámbito interno del cuartel. Después de recibir el vehículo, los bomberos decidieron llevarlo por las calles de la ciudad mediante una caravana que rápidamente llamó la atención de los vecinos.

El recorrido se transformó en una postal cargada de emoción, con integrantes del cuartel mostrando orgullosos la nueva unidad que pasará a formar parte de las tareas cotidianas del servicio.

Los Bomberos Voluntarios de Cipolletti prepara una gran muestra histórica por su 75° aniversario. Estefania Petrella

En Cipolletti, los Bomberos se preparan para su 75° aniversario

El vínculo entre los bomberos voluntarios y la comunidad también aparece reflejado en otra iniciativa que tendrá lugar en Cipolletti durante septiembre. Allí, el cuartel prepara una muestra histórica para celebrar sus 75 años.

La propuesta busca recuperar fotografías, documentos, uniformes, vehículos, herramientas y distintos objetos que permitan reconstruir la trayectoria de la institución desde su fundación, ocurrida el 1 de septiembre de 1951.

La exposición se desarrollará entre el 7 y el 11 de septiembre en el cuartel ubicado sobre calle Alem 955. La intención es que vecinos y familias puedan aportar recuerdos que formen parte de la historia del servicio.

Los materiales podrán ser entregados hasta el 31 de agosto y serán registrados durante la muestra. Una vez finalizada la exposición, los objetos serán devueltos a sus propietarios, según informaron desde la institución.

La convocatoria incluye fotografías antiguas, recortes periodísticos, documentos, uniformes, cascos, insignias y herramientas, entre otros elementos relacionados con los Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

La iniciativa permite recuperar una memoria que excede a las propias instituciones. Las fotografías y objetos conservados por las familias también forman parte de la historia de las ciudades y permiten reconstruir décadas de servicio y compromiso.