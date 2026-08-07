Cinco Saltos se prepara para recibir a cientos de fieles que pedirán ''paz, pan y trabajo''

La caminata parte desde la parroquia San Juan Bosco. La comisión organizadora confirmó la actividad pese a las complicaciones climáticas de los últimos días.

Como cada 7 de agosto , la comunidad de Cinco Saltos vive la tradicional peregrinación en honor a San Cayetano, patrono del trabajo y del pan. Desde la comisión fundadora de la gruta confirmaron que, por el momento, todas las actividades se desarrollarán con normalidad, aunque seguirán evaluando el estado del predio y la evolución del tiempo en el transcurso de este viernes.

Además de la celebración religiosa, la gruta permanece abierta desde las primeras horas de la mañana hasta la noche para recibir a los devotos que deseen acercarse a rezar o agradecer.

En Cinco Saltos : la concentración será a las 13 en la parroquia San Juan Bosco , desde donde partirá la peregrinación acompañada por el padre Jorge Fernández Paso y el padre Obito. El recorrido finalizará en la gruta, donde a las 15 horas se celebrará la Santa Misa con la participación del obispo.

En tanto, trascendió que la parroquia de San Cayetano del barrio Parque Industrial '' Jaime de Nevares'' informaron que el templo permanecerá abierto hasta las 20. En tanto, realizarán una procesión desde el Club San Cayetano a las 16 y tendrá una celebración a las 19.

Antonio Spagnuolo

Convocan a colaborar con alimentos y ropa

Como ocurre cada año, la comisión organizará distintas actividades para recaudar fondos destinados al mantenimiento del predio, ya que su funcionamiento depende exclusivamente del trabajo voluntario y de la colaboración de la comunidad.

También se recibirá la donación de alimentos no perecederos y ropa de abrigo, que serán entregados a Cáritas para su distribución entre las familias que más lo necesitan.

María Quijano, integrante de la comisión fundadora de la Gruta San Cayetano, expresó la necesidad de que se junte mercadería y ropa de abrigo ya que "hay mucha gente que la está pasando mal''.

Cómo estará el tiempo en Cinco Saltos

Hoy en las cercanías al Lago Pellegrini se prevé una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 1°C, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias débiles o chaparrones aislados del 45% hacia la tarde.

El relato en primera persona de la historia de la gruta

La Gruta de San Cayetano, ubicada en el Mirador del Lago Pellegrini en Cinco Saltos, nació en 1972 por iniciativa de Alberto Quijano y creció gracias al trabajo de vecinos y fieles devotos del santo del pan y del trabajo.

¿Quién fue San Cayetano?

San Cayetano Thiene, conocido como San Cayetano, nació el 10 de octubre de 1480 en Thiene, Italia.

Fundó la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios, conocida como los Teatinos, con el objetivo de reformar la Iglesia y ofrecer ayuda a los pobres y enfermos. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la pobreza y la dedicación a la oración. Su legado es recordado por su humildad y el profundo impacto que tuvo en la vida de aquellos a quienes ayudó.

San Cayetano es el patrón de los trabajadores y los desempleados. Su devoción se centra en la búsqueda de la prosperidad laboral y la ayuda a quienes enfrentan dificultades económicas. Es especialmente venerado por aquellos que buscan empleo y estabilidad financiera.

Oración milagrosa

¡Oh glorioso San Cayetano, patrono del trabajo y la providencia!, Tú que siempre cuidas de aquellos que confían en la Divina Providencia, Te pido humildemente que intercedas por mí ante el trono de Dios, Y que guíes mis pasos en el camino de la virtud y la prosperidad.

Tú, que experimentaste la necesidad y la dificultad en tu propia vida, Comprendes las preocupaciones y las cargas que llevo en mi corazón, Te ruego que me bendigas con tu gracia y favor, Para que pueda superar cualquier obstáculo y alcanzar la estabilidad que anhelo.

¡Oh San Cayetano!, amigo de los necesitados y consuelo de los afligidos, Te encomiendo mis deseos y necesidades en esta oración sincera, Confío en que escucharás mis peticiones y me guiarás con tu luz, Para que pueda vivir en abundancia y honrar a Dios en todas mis acciones.

Te ruego, bendito San Cayetano, que mi fe y esperanza nunca flaqueen, Que en momentos de dificultad encuentre en ti consuelo y aliento, Intercede por mí ante el Todopoderoso, para que mis súplicas sean escuchadas, Y que en su infinita misericordia, Dios conceda lo que con fe te pido. Amén, amén y amén.