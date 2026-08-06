Cortes de luz en Cipolletti y Fernández Oro: qué zonas estarán cuatro horas sin servicio este viernes

Edersa realizará trabajos sobre líneas troncales y habrá interrupciones programadas del servicio en barrios, zonas rurales y otros sectores clave.

Los cortes se extenderán durante cuatro horas en distintas zonas de la ciudad.

Este viernes 7 de agosto , vecinos de Cipolletti , Fernández Oro y Mencué deberán tomar precauciones por una serie de cortes programados de energía eléctrica que realizará Edersa para avanzar con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento.

Las interrupciones del suministro se extenderán durante varias horas y alcanzarán barrios, sectores rurales, establecimientos productivos y otros puntos de importancia.

Según informó la distribuidora eléctrica, el corte se desarrollará entre las 10 y las 14 para ejecutar trabajos sobre alimentadores troncales y mantenimiento de emergencia en instalaciones de media tensión.

Las zonas afectadas serán:

Ruta 65, entre la estación de servicio Shell de Cipolletti y la YPF de Fernández Oro.

Frutícola Martínez.

Calle Rural C10 y Loteo Estilo Chacra.

Barrio Puente 83 Sur.

Barrio Puente 83 Norte.

Barrio El Tomero.

Barrio Martín Fierro.

Encuentro con La Biblia.

Las Lilas.

Ratellini.

El Campito.

Radio LU19.

Mencué también tendrá un corte total

En el caso de Mencué, la interrupción del servicio será de 12 a 16 y abarcará la totalidad de la localidad y las zonas aledañas.

Por qué habrá interrupciones del servicio

Desde Edersa explicaron que las cuadrillas operativas realizarán importantes trabajos de avance de obras sobre alimentadores troncales, además de tareas de mantenimiento de emergencia en instalaciones de media tensión.

La empresa solicitó a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar las molestias durante el tiempo que duren los cortes programados.