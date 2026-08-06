Julio Dijkstra: "La ciudad no está preparada" para un mes de lluvias

El Municipio desplegó cuadrillas y camiones chupa en diversos barrios ante la continuidad del temporal. Piden paciencia y colaboración a los vecinos.

El Municipio de Cipolletti mantiene activo un comité de emergencia para hacer frente a la seguidilla de lluvias , agua nieve y alta humedad que afecta a la ciudad desde el 10 de julio . A través de un trabajo coordinado entre distintas áreas, las cuadrillas se despliegan en los sectores más anegados para desagotar calles y mantener las vías de circulación.

El secretario de Gobierno municipal, Julio Dijkstra , detalló la situación climática actual: "Desde el 10 de julio que no para de estar la ciudad con este clima inestable, lluvias permanentes, humedad, anoche y bueno, todo el día de miércoles mucha agua, agua a nieve, no estamos acostumbrados, la ciudad no está preparada para eso".

El funcionario explicó además que el terreno se encuentra saturado: "El agua no le da tiempo, está la tierra saturada, ya una tierra no acostumbrada... las mapas saturadas. Todo el material que es absorbente ya no absorbe nada en la tierra, ya no absorbe".

Despliegue de maquinaria y camiones atmosféricos

Para atender las contingencias, la Municipalidad distribuyó equipos en diferentes puntos de la ciudad. Los camiones chupa atmosféricos operan en Costa Norte, Mari Elvira, 10 de Enero, Ferri Nuevo, Las Hortensias y Puente 83.

Por su parte, la maquinaria vial trabaja en las calles de DBN, Mari Elvira, Naciones Unidas al fondo, Perón y Colectora, y Vélez Sarsfield. Asimismo, se prevé dar continuidad a las tareas en el barrio 2 de Agosto, un sector amplio que fue severamente afectado por la acumulación de agua.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, habló sobre el impacto de tantos días de lluvia en Cipolletti. Sebastián Fariña Petersen

En relación a las obras de infraestructura, Dijkstra se refirió a los trabajos sobre la calle Alem, entre Sáenz Peña y La Esmeralda, donde se interviene un colector de cloacas junto a la empresa ARSA.

El funcionario remarcó las dificultades operativas causadas por el clima: "Como vos tenés pozos no podés trabajar con la tierra tan blanda sobre todo con la cantidad de lluvia que hay, porque es un peligro para quienes trabajan ahí".

Protocolo de atención y pedido a la comunidad

Ante la gran demanda de asistencia, las áreas de Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Humano y Fiscalización articulan respuestas bajo un criterio de prioridades. "Hay un protocolo establecido para ir de lo más grave a lo menos grave, ese es el esquema con el que estamos trabajando y estamos yendo de las problemáticas más agudas a las menos agudas", precisó el secretario de Gobierno.

En ese sentido, el funcionario solicitó mantener la calma y utilizó los canales institucionales para contactar a las cuadrillas: "Hay dos cosas que le pedimos a los vecinos. Una es que tengan en cuenta el 109 para cualquier cuestión que puedan detectar en sus propias casas o a nivel barrial para que podamos ir a solucionar el problema. Y lo otro, pero que no es menos importante, que por favor tengan paciencia".

Por último, la gestión municipal advirtió sobre la presencia de basura domiciliaria dentro de los desagües pluviales, un factor que frena el drenaje del agua acumulada. Dijkstra hizo un llamado a la responsabilidad comunitaria: "Seguimos encontrando, que vamos, limpiamos pluviales y seguimos encontrando residuos de volumen en los pluviales. Y eso está bien que hay parte que es arrastrada, pero hay parte que es nueva. Entonces les pedimos por favor colaboración a todos los vecinos con ese tema también".