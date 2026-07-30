Volcó un camión en la Ruta 22 y el conductor dijo que lo sorprendió una curva

El vehículo viajaba de Buenos Aires a Neuquén. Poco antes de llegar a Villa Regina se despistó y volcó sobre su lateral izquierdo en la isleta que divide los carriles.

El camión se despistó poco antes de llegar a Villa Regina y volcó sobre la isleta que divide ambos carriles. Su conductor resultó ileso.

El conductor de un camión con semirremolque resultó ileso tras volcar en sobre la Ruta Nacional 22 a poco de llegar a la zona céntrica de Villa Regina , donde la calzada fue ensanchada y muestra formato de autopista con cuatro carriles.

El siniestro vial se produjo el miércoles minutos antes de las 23 a la altura del kilómetro 1125, en inmediaciones del barrio conocido como El Chiripá, donde se encuentra el conocido club hípico.

El rodado, marca Iveco, provenía de Buenos Aires con destino la provincia del Neuquén y transportaba mercadería y encomiendas del Correo Argentino, informaron medios de la región.

¿Error de conducción?

El camionero manifestó que no advirtió la presencia de una curva, y que al tomarla despistó hacia la isleta que divide ambos carriles, donde terminó volcando sobre uno de sus laterales, informó FM Puerto de Chichinales, que publicó fotos del vehículo siniestrado.

El hombre de 64 años, fue asistido en el lugar por personal médico y se constató que no presentaba lesiones. También acudió ante la emergencia personal policial de la localidad y entre otras tareas ordenó el resto del tránsito vehicular.

Como en toda la zona del Alto Valle las condiciones para manejar se presentan riesgosas por las intensas lluvias que se registran en los últimos días.

Vecinos comentaron en redes sociales que en ese mismo lugar se han producido otros accidentes de tránsito.