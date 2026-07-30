El ex kiosco “Del Gallego” organiza el sexto intercambio de figuritas del Mundial 2026 en el Centro Cultural de Fernández Oro. Cuándo será

¿Qué figu te falta? Se viene la última jornada de intercambio y festejo del días de las infancias.

Tras el éxito en la convocatoria del encuentro de intercambio de figuritas del Mundial 2026, el emblemático ex kiosco "Del Gallego'', organizó el último encuentro pero esta vez, se agrega un festejo muy especial: el día de las infancias''.

Esta iniciativa comunitaria cuenta con el apoyo del Municipio ya se convirtió en un clásico de la ciudad y busca reunir a grandes y chicos en torno al sano hábito del canje. La cita sera este domingo 9 de agosto a las 14 horas en el Centro Cultura GFO que se ubica en calle Don Bosco al 400. La entrada, al igual que en ocasiones anteriores, es libre y gratuita. Además, se entregarán regalos y premios para quienes asistan.

Tal como sucedió en las cinco ediciones anteriores, se puede asistir con mate y reposera para disfrutar de la jornada en comunidad. La propuesta va más allá del simple intercambio: busca ser un punto de encuentro social entre los orenses.

El organizador, Sergio Aguilera, dialogó con LM Cipolletti, comento que ya llevan más de 14 años realizando juntadas y canjes de figuritas. En la última edición, reunieron más de 300 niños, jóvenes y padres que pasaron una tarde diferente y en familia.

¿Cuál te falta a vos?

Aguilera comentó que repetirán la modalidad del ''Banco de figuritas'' donde quienes completen el álbum pueden donar las que le sobren.

El objetivo de este encuentro es fomentar las actividades familiares y para continuar con el clima mundialista, habrá premios para quienes completen el álbum allí. Además, servirán la clásica chocolatada para todos los niños presentes.

Para garantizar que el evento mantenga su esencia original, se recuerda la condición fundamental: está estrictamente prohibida la comercialización de figuritas en el predio. La premisa es la ayuda mutua, el mano a mano y el canje transparente bajo el lema de "cambiar la que te sobra por la que te falta".

Llenar el álbum... ¿virtual?

El álbum virtual del Mundial 2026 ya se puede descargar y promete convertirse en una de las grandes atracciones para los fanáticos. Esta versión digital replica la experiencia tradicional, pero suma beneficios exclusivos. Entre ellos, la posibilidad de conseguir sobres gratis y avanzar sin gastar dinero real.

El álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 ya está disponible en el Play Store de Android y App Store de iOS. Para obtenerla, hay que buscar "FIFA Panini Collection" y descargarla gratuitamente. A cada usuario se le asignan dos sobres de regalo diarios, cada uno con cinco figuritas, una cantidad menor que el formato físico.

Sin embargo, para avanzar con el proceso de completar el álbum más rápido, cada usuario podrá crear grupos de intercambio con amigos o cambiar figuritas con otros coleccionistas de cualquier parte del mundo.