Retiran un popular juguete por riesgo para la salud: el alerta que emitieron en Río Negro

Detectaron niveles de una sustancia tóxica muy por encima de lo permitido. Piden retirarlo de la venta y recomiendan no comprarlo.

La medida se adoptó tras una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro , a través de Defensa del Consumidor , emitió un alerta para advertir sobre el retiro preventivo del juguete importado "Squeezy Dumpling" , luego de comprobarse que contiene niveles de benceno superiores a los permitidos por la legislación argentina.

La medida se adoptó tras una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación.

Según informaron las autoridades, el producto presenta concentraciones de benceno cuatro veces superiores al límite legal permitido en el país.

Se trata de una sustancia química altamente tóxica que puede ingresar al organismo tanto por inhalación como por contacto directo con la piel, incluso sin que el juguete sea ingerido.

Además, el artículo carece del Marcado de Conformidad que certifica su seguridad, no identifica al importador y tampoco incluye advertencias de uso en idioma español, incumpliendo la normativa vigente.

Cómo identificar el juguete

El producto corresponde a los populares juguetes antiestrés conocidos como "squishy" o "squeeze toy", con forma de dumpling o gyoza, comercializados dentro de un recipiente plástico que imita una canasta de vaporera.

Puede encontrarse bajo nombres como "Squeezy Dumplings", "Dumpling Squishy" o denominaciones similares y fue fabricado en la República Popular China.

Qué harán en Río Negro y qué recomiendan a las familias

Tras el alerta nacional, Defensa del Consumidor de Río Negro anunció que realizará controles en comercios físicos y ventas por internet para verificar el retiro preventivo del producto y evitar que siga comercializándose en la provincia.

Además, solicitó a los comerciantes retirar inmediatamente el juguete de la venta y recomendó a las familias no comprarlo, revisar cuidadosamente el etiquetado antes de adquirir cualquier juguete y denunciar ante el organismo si detectan el "Squeezy Dumpling" en locales comerciales de Río Negro.