Todo Cipolletti en vilo por la pérdida de un peluche: piden ayuda para encontrarlo

Se trata del peluche de apego de Alma, que perdió su juguete este viernes al mediodía en pleno centro de la ciudad. Solicitan colaboración para recuperar el perrito.

Almita perdió su peluche de apego y solicita la colaboración de toda la comunidad de Cipolletti para encontrarlo.

Este viernes al mediodía, la familia de Alma emprendió viaje hacia las oficinas de Ceni para asistir a terapias Neurolingüísticas que se dictan allí. En ese camino, Almita perdió su peluche de apego en el trayecto desde las oficinas hasta el auto estacionado en pleno centro de Cipolletti . La familia de Almita solicita colaboración para encontrar el juguete extraviado.

La pérdida del peluche tuvo lugar a las 12:00 del mediodía de este viernes 20 de marzo en el recorrido entre las oficinas de Ceni, que comprende la calle San Martín , siguiendo por Libertad hasta llegar a Vélez Sarsfield , lugar donde tenían estacionado el auto.

Desde el entorno de la nena explicaron que se trata de un perro de peluche con muchos años , que tiene un valor incalculable para Almita, ya que es su compañía desde que es pequeña. Su objeto de apego es un elemento indispensable para descansar, sentirse segura y mantener la calma en situaciones de tensión.

“Le pedimos a todos que hoy sean nuestros ojos, mi sobrina Almita perdió su perrito de apego, no podemos consolarla, a las 12 del mediodía de hoy 20/03, asistió al Ceni el recorrido fue desde San Martin (CENI) , luego Libertad hasta Velez Sarsfield donde estaba el auto estacionado, es un perro de peluche super viejito pero muy importante para ella por favor ayúdennos" indicó Patricia Polanco, tía de Almita.

juguete Se trata de un peluche que acompaña a Almita desde pequeña.

La importancia de la colaboración de los cipoleños

Ante la angustia de la niña y la importancia del peluche, la familia de Almita solicitó que cualquier persona que haya transitado por esa zona y lo haya visto o levantado, que se comunique para devolverlo.

Desde el entorno de Almita explicaron que ante cualquier información o hallazgo del peluche en el sector de Ceni o calles aledañas, su ayuda es fundamental para que Almita pueda recuperar su sonrisa y vuelva a estar con su perrito de apego.