Choque del Tren Patagónico: el conductor pidió colaboración para la familia hospitalizada

El hijo del matrimonio sufrió graves lesiones graves que le afectaron el habla y le paralizó la mitad del cuerpo. La familia difundió un alias para recibir aportes solidarios.

La familia que fue embestida por el Tren Patagónico el pasado 10 de enero , a la altura de Comallo , pidió ayuda a la comunidad para poder afrontar los gastos de estadía, comida y traslados , mientras la madre y el hijo continúan hospitalizados tras el violento choque. El conductor del vehículo, que permanece acompañándolos, también relató cómo ocurrió el accidente.

A casi dos semanas del siniestro, la mujer y el niño permanecieron internados en el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, adonde fueron derivados luego del impacto entre la formación ferroviaria y un Renault 12 . El padre de la familia continuó en la ciudad acompañando a sus familiares, sin poder retomar su rutina ni generar ingresos .

El hijo del matrimonio, Vitto , de 13 años , sufrió un traumatismo grave y requirió atención médica constante. Según relató su padre, el adolescente necesitó estudios complejos y una resonancia, que solo pudo realizarse gracias a donaciones solidarias , ya que la obra social no había dado respuestas inmediatas.

El menor, que padece trastorno del espectro autista (TEA), presentó fracturas, conmoción cerebral y sangrado, lo que derivó en dificultades en el habla y en la movilidad del lado derecho del cuerpo. El cuadro obligó a planificar una futura derivación a un centro de rehabilitación, aunque al momento continuaba internado en el área de pediatría.

En tanto, la esposa del conductor sufrió traumatismos múltiples y permaneció hospitalizada a la espera de una cirugía ocular, producto de un golpe recibido durante el choque. El padre explicó que ambos requerían seguimiento médico permanente, lo que prolongó la estadía lejos de su hogar.

Cómo fue el accidente con el Tren Patagónico

Sobre el momento del impacto, el hombre explicó que circulaban por Ruta 23, en un desvío previo a Comallo, donde un montículo de tierra obstaculizaba completamente la visión del cruce ferroviario. “Miré hacia la izquierda, que es lo único que me quedaba la vía libre, y cuando volví a mirar, de inmediato a la mano derecha, estaba el tren pasando por la puerta del Renault 12”, detalló.

También aclaró que, tras el accidente, el maquinista del Tren Patagónico y autoridades de la empresa ferroviaria se presentaron en el hospital y brindaron asistencia inicial. Sin embargo, con el correr de los días, la familia continuó afrontando sola los gastos cotidianos mientras aguardaba definiciones médicas y administrativas.

Aunque iniciaron gestiones para una derivación médica y evaluaban avanzar con un recurso de amparo, el padre solicitó colaboración solidaria para cubrir gastos de comida y transporte. Quienes deseen ayudar pueden realizar aportes al alias compra.tela.rojo.mp, a nombre de Eduardo Carlos Berio Benítez.

Así fue el impactante choque del Tren Patagónico contra un auto en el que viajaba una familia

La formación ferroviaria embistió al automóvil en un cruce ubicado a unos dos kilómetros del casco urbano de Comallo, dejando como saldo a una familia con lesiones leves que debió ser trasladada al hospital local para su atención.

Según la información oficial, el alerta ingresó a las 9:47 en la Subcomisaría 74 de la localidad, a partir de un llamado telefónico anónimo que advertía sobre la colisión entre el tren y un vehículo particular. De inmediato, personal policial se dirigió al lugar del hecho y dio aviso a los servicios de Salud y Bomberos, que trabajaron de manera conjunta en la asistencia a las personas involucradas.

Al arribar al sitio, los efectivos constataron que el vehículo siniestrado era un Renault 12, dominio TDT 992, en el que se trasladaban dos adultos y un menor de 13 años, oriundos de Bariloche. Como consecuencia del impacto, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de carácter leve y fueron derivados de manera preventiva al nosocomio de Comallo, donde recibieron atención médica y quedaron en observación.

En el lugar del accidente se realizaron las primeras tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, mientras que se dio intervención al área de Criminalística de Bariloche para llevar adelante las pericias correspondientes. Asimismo, se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, que tomó intervención para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades.

El siniestro refuerza la necesidad de extremar las medidas de precaución en los cruces ferroviarios, especialmente en sectores rurales donde la visibilidad y la señalización suelen ser factores clave para evitar este tipo de episodios. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de respetar las advertencias y reducir la velocidad al aproximarse a las vías.