Vibró todo el centro: Las fotos de la largada simbólica del Rally Ciudad de Cipolletti 2026

Con gran marco de público, se puso en marcha la prueba automovilística que forma parte del campeonato regional. Detalles de una competencia a pura adrenalina.

Una imagen de la largada simbólica del Rally Ciudad de Cipolletti 2026. Mucha gente asistió al evento en el centro cipoleño.

Ruido de motores en pleno centro. La pasión tuerca se hizo sentir en calle Fernández Oro casi 25 de Mayo , donde se dispuso la clásica rampa. En la puerta del Centro Cultural Cipolletti ( CCC ) se realizó este viernes la largada simbólica de la primera fecha del Rally Regional que se disputará durante el fin de semana en nuestra ciudad.

La prueba Ciudad de Cipolletti 2026 reunirá unos 70 pilotos del Alto Valle , quienes competirán en distintas etapas y pruebas especiales. El parque de servicio estará ubicado en el predio de calle Pacheco y Rivadavia, donde los equipos realizarán mantenimiento y ajustes a los vehículos durante el fin de semana.

A raíz del colorido evento, el tránsito estuvo cortado sobre Fernández Oro (en el cruce con Villegas) desde las 19. No obstante, los vehículos particulares pudieron circular con normalidad por calle 25 de mayo para ingresar al centro de la ciudad.

En relación a la competencia, habrá cuatro parejas de cipoleños que participarán de esta competencia. En la clase A7 estarán Juan Lovagnini – Juan Garrafa ; a bordo de un Renault Sandero. En la clase A6, se inscribieron Ricardo Tibaldi – Cesar Bacigalupe, con un Renault Clio.

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Más detalles de la gran carrera de Rally

En tanto, las duplas Guillermo Grassano – Luis Sanhueza, y Alfredo Kallobius – Sergio Mastandrea, participarán en la N1 con sus Ford Ka. Además de la apertura simbólica, este viernes se entregó el libro de ruta a cada uno de los participantes, las verificaciones administrativas y técnicas.

Hacía mucho tiempo que no se reunía una cantidad semejante de participantes para una competencia regional, lo que sin duda le agregará color y competitividad a la prueba. Este sábado se disputarán cuatro pruebas especiales: la 1 y 3 se correrán en Cinco Saltos (San Cayetano/Aeroclub) de 10.500 mts largándose la primera a las 11:53; y las dos restantes en cercanías de Cipolletti (Cerro Azul/Puente el 30) de 10.100 mts a las 12:36 y la última a las 15:57.

La programación

Sábado 14/03 (1º Etapa)

1 San Cayetano / Aeroclub C. Saltos 10.500 mts. 11:53 hrs.

2 Cerro Azul / Puente el 30-Cipolletti 10.100 mts. 12:36 hrs.

3 San Cayetano / Aeroclub C. Saltos 10.500 mts. 15:14 hrs.

4 Cerro Azul / Puente el 30-Cipolletti 10.100 mts. 15:57 hrs.

Domingo 15/03 ( 2ºEtapa)

5 Puente Julio D.Salto / Ruta 7 10:500 mts. 09:58 hrs.

6 Autódromo Allen / Puente el 30 15:900 mts. 10:56 hrs.

7 Puente Julio D.Salto / Ruta 7 10:500 mts. 13:19 hrs.

8 Autódromo Allen / Puente el 30 15:900 mts. 14:17 hrs.

Las fotos de Toti Spagnuolo

Largada Rally

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Rally Cipolletti 2026

Rally de Cipolletti