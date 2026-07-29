Una falla mecánica en el Cerro Catedral expuso la falta de personal en la montaña

El desperfecto ocurrió alrededor de las 15 horas cuando se rompió la caja reductora de la telesilla.

El desperfecto ocurrió alrededor de las 15 horas cuando se rompió la caja reductora de la telesilla.

Una falla mecánica en la telesilla Nubes del centro de esquí del Cerro Catedra l obligó este miércoles por la tarde a desplegar un operativo de emergencia para evacuar a los pasajeros que permanecían sobre el medio de elevación. El incidente no dejó personas heridas ni mayores inconvenientes.

El desperfecto ocurrió alrededor de las 15.10, cuando se rompió un engranaje de la caja reductora de la telesilla, lo que provocó la detención total del sistema mientras transportaba esquiadores. El medio de elevación, ubicado en la ladera sur del cerro y que alcanza los 1.900 metros sobre el nivel del mar, quedó inmediatamente fuera de servicio .

Producto del hecho, cada pasajero debió descender mediante el uso de cuerdas, arneses y equipos de seguridad de montaña.

Un desperfecto que obligó a una bajada atípica

Ante la imposibilidad de volver a poner en funcionamiento la telesilla, se activó el protocolo de emergencia. En este sentido, Personal de Pistas tuvo que ascender hasta el lugar y asistir a los ocupantes para poder proceder a la evacuación vertical.

Minutos después de detectarse la falla, los responsables de la seguridad de la montaña declararon la emergencia y comenzaron el operativo de rescate, que se desarrolló sin que se registraran mayores inconvenientes. Según se informó, no hubo reportes de hipotermia.

Como consecuencia del incidente, la telesilla Nubes permaneció fuera de servicio mientras se evaluaban las causas del desperfecto mecánico y se iniciaban las tareas de reparación.

Un fallo que deja al descubierto un reclamo por falta de personal

El conflicto salarial en el Cerro Catedral sumó un nuevo capítulo esta semana con la renuncia de otros dos patrulleros de pista, quienes decidieron dejar sus puestos al considerar insuficiente la recomposición salarial ofrecida por la empresa.

Según trascendió, el último incremento otorgado fue de apenas $200.000, llevando el sueldo de los patrulleros a unos $1,8 millones. La cifra contrasta con la realidad del Cerro Chapelco, donde la misma empresa abona salarios cercanos a los $3,3 millones por tareas equivalentes.

La diferencia salarial generó un fuerte malestar entre los trabajadores, quienes desde hace meses vienen reclamando una actualización de sus haberes y mejores condiciones laborales haciendo hincapié en que el Cerro Catedral es el más grande América Latina.