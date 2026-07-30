Corte total en una ruta del Alto Valle: el tránsito está interrumpido por nieve

Vialidad Rionegrina dispuso la medida para todo tipo de vehículos hasta en tanto se garantice la transitabilidad segura de la calzada. Desde dónde se limitó la circulación.

Vialidad Rionegrina dispuso el corte total sobre la Ruta 6 desde General Roca a Los Menucos por nieve en la calzada.

El avance de las condiciones climáticas adversas volvió a impactar con fuerza en las rutas de Río Negro y obligó a interrumpir por completo la circulación en una de las conexiones del Alto Valle con la Región Sur. La medida alcanza a todo tipo de vehículos.

Desde Vialidad Rionegrina informaron que se dispuso el corte total de la Ruta Provincial 6 , en el tramo que conecta General Roca con Los Menucos , debido a la acumulación de nieve sobre la calzada.

La restricción también abarca sectores vinculados a la Ruta Provincial 8 , en un contexto donde las precipitaciones níveas generaron condiciones peligrosas para la circulación, con presencia de hielo y baja adherencia en distintos puntos del recorrido.

El organismo provincial advirtió que el tránsito se encuentra interrumpido para todo tipo de vehículos, sin excepciones, y que la medida se mantendrá vigente hasta que se logre garantizar la seguridad vial en toda la traza afectada.

Trabajos intensivos para despejar la calzada

Mientras se mantiene el corte, personal y equipos viales trabajan de manera sostenida en tareas de despeje de nieve con el objetivo de restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible.

Las tareas incluyen el uso de maquinaria pesada para remover la acumulación sobre el pavimento, además de intervenciones preventivas para evitar la formación de hielo, uno de los principales riesgos durante este tipo de eventos climáticos.

Desde Vialidad indicaron que la prioridad es asegurar condiciones adecuadas de circulación antes de habilitar nuevamente el tránsito, teniendo en cuenta que las bajas temperaturas prolongan la presencia de hielo en la calzada.

Operativo Invierno en marcha en toda la provincia

El corte se enmarca en el Operativo Invierno que despliega Vialidad Rionegrina en distintos puntos de la provincia, especialmente en la zona andina, donde las nevadas son más frecuentes e intensas durante esta época del año.

El presidente del organismo, Raúl Grün, explicó que el operativo funciona de manera planificada desde el inicio de la temporada invernal y contempla un despliegue diario que comienza en horas de la madrugada.

“Vialidad tiene desplegado un operativo que lo llamamos Operativo Invierno, comienza a las 4 de la mañana y se extiende hasta que las rutas queden totalmente despejadas”, señaló el funcionario al describir la dinámica de trabajo.

Rutas bajo monitoreo permanente

Además de la Ruta Provincial 6, los equipos viales trabajan de forma ininterrumpida en otras trazas estratégicas como las rutas 82, 83, 84, 86 y 91, donde se realizan tareas de monitoreo, despeje y asistencia.

El operativo contempla la distribución de recursos en puntos clave para dar respuesta inmediata ante contingencias, priorizando la seguridad de los conductores y la conectividad en toda la red vial provincial.

En este contexto, la presencia de nieve y hielo obliga a redoblar los esfuerzos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y generar nuevos riesgos en sectores que previamente se encontraban transitables.

Un despliegue humano y logístico clave

El dispositivo involucra entre 80 y 100 trabajadores, dependiendo de la magnitud de las nevadas, quienes se desempeñan en turnos extendidos y muchas veces en condiciones adversas para sostener la operatividad del sistema.

Grün destacó el compromiso del personal, que en muchos casos permanece en campamentos instalados a la vera de las rutas, con asistencia logística en materia de alimentación y provisión de gas para enfrentar las bajas temperaturas.

Este esquema permite mantener una respuesta constante durante los eventos climáticos más intensos, asegurando la intervención rápida en los sectores más comprometidos por la acumulación de nieve.

Recomendaciones para quienes deban viajar

Desde Vialidad Rionegrina recordaron que la presencia de equipos viales en las rutas forma parte del operativo previsto y solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal y la señalización vigente.

Asimismo, recomendaron evitar la circulación en los tramos afectados hasta que se levanten las restricciones, y en caso de viajar, extremar las medidas de precaución, incluyendo el uso de elementos de seguridad adecuados para condiciones invernales.

El organismo insistió en la importancia de informarse previamente sobre el estado de las rutas, ya que las condiciones pueden variar en pocas horas y derivar en nuevos cortes o restricciones al tránsito en distintos puntos de la provincia.