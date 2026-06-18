Mecánico retiró un semirremolque para arreglar, pero todo había sido un engaño

Lo contactaron para que le efectuara reparaciones y lo fue a buscar a Regina, pero se enteró que había sido implicado en una maniobra ilegal.

El semirremolque fue recuperado por policías de Barda del Medio. El mecánico dijo que lo contactaron para hacerle arreglos y que lo fue a buscar a Villa Regina.

Un mecánico que tiene su taller en la zona de El 15 , el paraje ubicado entre Contralmirante Cordero y Barda del Medio, alertó a la Policía que tenía un semirremolque térmico para realizarle arreglos de tornería, pero que después se enteró por las redes sociales que había sido denunciado como robado en Villa Regina .

El aviso lo dio el miércoles por antes del mediodía. Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Barda del Medio fueron hasta el lugar y constataron que efectivamente, se trataba del rodado que registraba un pedido de secuestro vigente desde el martes 16 de este mes por el delito de “hurto de vehículo dejado en la vía pública”.

El hallazgo fue informado a la Fiscalía de turno, desde donde se dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes. Posteriormente, la propietaria del acoplado, quien había hecho la denuncia por la sustracción en la Comisaría 5ta de Regina, lo reconoció y por disposición del Fiscal de esa localidad se lo entregaron en carácter de depositaria judicial. Esa misma tarde se lo pudo llevar.

Según indicó el mecánico que permitió la recuperación del semi, lo habían contactado telefónicamente para realizar reparaciones, por lo que el domingo lo fue a retirar y lo trasladó hasta su establecimiento.

Un mensaje sospechoso

Medios reginenses informaron que en la denuncia, la propietaria indicó que ese domingo dos hombres a bordo de una camioneta se habían presentado en el sitio donde se encontraba estacionado desde hace poco más de un año el rodado, marca Salto, modelo CHSR, de color blanco y con equipo de refrigeración, y que mostraron un mensaje supuestamente de su propietario, que autorizaba su retiro para someterlo a arreglos.

Después lo engancharon y se lo llevaron. Más tarde determinaron que había sido una maniobra para robárselo, por lo que acudieron a las autoridades policiales para que iniciaran una investigación.

Lo sorprendieron con un TV y dio una excusa poco creíble

Por otra parte, personal de la Comisaría 33° de Allen demoró a un hombre de 39 años que circulaba por la vía pública transportando un televisor y no pudo justificar su procedencia ni acreditar la propiedad del aparato.

El procedimiento se realizó durante un operativo de prevención en inmediaciones de las calles Cerro Colorado y Puerto San Antonio, donde los efectivos observaron al sujeto trasladando un televisor de 32 pulgadas.

Al ser consultado por los uniformados sobre el origen del electrodoméstico, el hombre manifestó que lo había encontrado entre residuos descartados. Sin embargo, no contaba con documentación que acreditara su identidad ni elementos que permitieran establecer la legítima propiedad del televisor.

Ante las circunstancias observadas y la sospecha razonable de que el elemento pudiera estar vinculado a un hecho ilícito, los efectivos procedieron al traslado del individuo a la unidad policial para realizar las averiguaciones correspondientes.

Asimismo, el televisor fue resguardado preventivamente mientras se llevan adelante las actuaciones destinadas a determinar su origen y propiedad.