Buscan intensamente a un vecino de 55 años que desapareció en Cipolletti y piden ayuda urgente

Marcelo Oscar Cabrera fue visto por última vez en Cipolletti. La Policía difundió su búsqueda y solicita a la comunidad aportar cualquier dato.

Marcelo Oscar Cabrera, un hombre de 55 años que se encuentra desaparecido en la ciudad de Cipolletti. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Marcelo Oscar Cabrera , un hombre de 55 años que se encuentra desaparecido en la ciudad de Cipolletti y cuya ausencia genera creciente preocupación entre familiares y allegados.

La difusión oficial fue realizada por la Comisaría 24° , que pidió colaboración urgente de vecinos y vecinas para intentar localizarlo lo antes posible.

Según la información brindada por las autoridades, Marcelo Oscar Cabrera presenta una contextura física delgada , mide aproximadamente 1,55 metros , tiene cabello castaño y tez trigueña .

Además, informaron que posee una discapacidad intelectual leve, un dato importante a tener en cuenta dentro del operativo de búsqueda.

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Cómo estaba vestido al momento de desaparecer

Al momento de ausentarse, Cabrera vestía:

Pantalón de color cordero azul

Campera negra de cuero

Gorro tipo pasamontañas

Zapatillas color beige

Estos detalles fueron difundidos para facilitar su identificación en caso de que alguna persona lo haya visto recientemente.

Pedido urgente a la comunidad

Desde la fuerza policial solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.

Por estas horas, la búsqueda continúa y crece la expectativa por obtener datos que permitan encontrarlo sano y salvo.

Noticia en desarrollo

Se aguardan nuevas precisiones oficiales sobre el operativo desplegado en Cipolletti y posibles novedades sobre el paradero del hombre buscado.