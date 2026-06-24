Desapareció en el Alto Valle, lo buscaron durante días y apareció de la manera menos pensada

Era oriundo de Chaco y su paradero era desconocido. Tras varios días de operativo, apareció y sorprendió a todos.

La búsqueda estuvo encabezada por efectivos de la Comisaría 47° de J.J. Gómez. Foto: Gentileza.

Momentos de preocupación se vivieron en General Roca por la desaparición de un hombre oriundo de la provincia de Chaco, cuyo paradero era desconocido y que era buscado intensamente por distintas unidades de la Policía de Río Negro .

Desde que se radicó la denuncia, se activó un importante operativo para intentar localizarlo lo antes posible.

La búsqueda estuvo encabezada por efectivos de la Comisaría 47° de J.J. Gómez , que trabajaron junto a personal de Policía Montada, Canes y otras unidades especializadas.

Durante varios días, los efectivos realizaron recorridas en diferentes sectores de la ciudad, entrevistas con posibles testigos, averiguaciones y distintas tareas investigativas destinadas a reunir pistas que permitieran encontrar al hombre.

Además, se impulsaron acciones de difusión que ayudaron a ampliar el alcance del operativo y sumar información clave.

El inesperado desenlace que cambió todo

Cuando la búsqueda continuaba y el operativo seguía activo, ocurrió un giro inesperado.

El hombre tomó conocimiento de que era intensamente buscado por las autoridades y decidió presentarse voluntariamente en una dependencia policial para informar cuál era su situación.

Tras ser entrevistado por el personal interviniente, se constató que se encontraba en buen estado de salud.

La Fiscalía dio por terminado el operativo

Una vez confirmado que no existía riesgo alguno, la novedad fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso dejar sin efecto el pedido de búsqueda.

Desde la Unidad Regional II destacaron el trabajo sostenido del personal policial que participó del operativo, remarcando el compromiso y profesionalismo desplegado durante toda la investigación.

El caso llevó tranquilidad a familiares y allegados, que atravesaban horas de incertidumbre desde el momento en que se denunció la desaparición.