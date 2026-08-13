SENAF tiene nuevo representante en el Alto Valle: quién es

La designación se enmarca además en el fortalecimiento de los equipos territoriales de SeNAF y en la consolidación de una política pública de protección de derechos con presencia cercana y articulada en cada localidad de la provincia.

Durante esta primera etapa, el nuevo delegado tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la organización interna de la Delegación y consolidar los vínculos institucionales con los distintos organismos que forman parte del Sistema de Protección Integral de Derechos .

Este jueves se conoció que Juan Manuel García Bianchi , será el encargado de potenciar el trabajo en territorio y la articulación con las instituciones de la comunidad.

García Bianchi es Técnico Superior en Intervención Territorial con Especificidad en Infancias, Adolescencia y Familia y desarrolló diferentes funciones dentro de la SeNAF. Inició su recorrido como operador y técnico del Programa de Fortalecimiento Familiar en Cipolletti , posteriormente se desempeñó como coordinador general de la Delegación y actualmente asumió la responsabilidad de conducirla.

En este sentido, se priorizará el trabajo articulado con el Poder Judicial, Educación, el Municipio y los demás actores que intervienen en situaciones de niñez y adolescencia, promoviendo canales de comunicación y coordinación que permitan brindar respuestas cada vez más integrales y adecuadas a las necesidades de las familias de la localidad.

SENAF propone actividades recreativas en el Mes de las Infancias

Durante agosto, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia llevará adelante actividades recreativas, preventivas y comunitarias organizadas por sus equipos en distintos puntos de la provincia.

Bajo la premisa de promover el derecho al juego, la participación y el disfrute, cada espacio preventivo desarrollará una agenda de actividades destinada a niñas, niños y sus familias. Las propuestas incluirán jornadas recreativas, juegos, expresiones artísticas, encuentros comunitarios y otras iniciativas pensadas para fortalecer los vínculos y generar espacios de encuentro.

El juego ocupará un lugar central en esta celebración, entendido no solo como una forma de diversión sino también como una herramienta fundamental para el desarrollo integral, la expresión de las emociones, la construcción de vínculos y la promoción de entornos protectores para las infancias.

Estas acciones forman parte del trabajo cotidiano que SENAF impulsa en materia de prevención y promoción de derechos, fortaleciendo la presencia territorial y el acompañamiento a las comunidades a través de sus espacios preventivos.

Como cierre del Mes de las Infancias, durante la última semana de agosto se realizará una gran jornada dedicada al juego, en la que participarán los diferentes espacios preventivos para compartir una celebración colectiva que pondrá en valor el derecho de niñas y niños a jugar, expresarse y crecer en entornos de cuidado, respeto y alegría.

A través de estas iniciativas, SENAF reafirma su compromiso con la promoción de los derechos de las infancias, reconociendo al juego como un eje fundamental para el desarrollo, la inclusión y la construcción de comunidades más cuidadoras.