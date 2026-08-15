El intendente celebró el éxito del programa Enfocar: "Más de 1000 lentes para nuestro chicos"

Las atenciones gratuitas en el polideportivo de Cipolletti, a toda marcga. Las mismas se extenderán hasta el 8 de septiembre en distintos barrios de la localidad.

La ciudad de Cipolletti se convirtió en el epicentro de una importante jornada de salud comunitaria con la puesta en marcha del programa "Enfocar" , una iniciativa del Gobierno de Río Negro que busca garantizar el acceso a la salud visual de manera gratuita para diversos sectores de la población.

El intendente de la ciudad, Rodrigo Buteler , destacó el alto nivel de concurrencia y la relevancia de esta política pública para la comunidad. A través de sus redes sociales, el mandatario municipal celebró el éxito de la primera jornada, donde se logró entregar más de 260 lentes a los vecinos que se acercaron al polideportivo local.

El jefe comunal indicó: "Hoy acompañamos a los chicos que recibieron sus lentes a través de EnFOCAR RN, el programa provincial que acerca controles oftalmológicos y anteojos gratuitos. En Cipolletti vamos a entregar más de 1.000 lentes, cuidando la salud visual y acompañando a nuestras familias. El programa estará en la ciudad hasta el 8 de septiembre. Consultá en nuestras redes los lugares y horarios para acercarte".

MÁS DE 1.000 LENTES PARA NUESTROS CHICOS



Hoy acompañamos a los chicos que recibieron sus lentes a través de EnFOCAR RN, el programa provincial que acerca controles oftalmológicos y anteojos gratuitos.

En Cipolletti vamos a entregar más de 1.000 lentes, cuidando la salud… pic.twitter.com/35ucb0dLZO — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) August 15, 2026

Detalles del operativo de salud

El programa, que inició el pasado 13 de agosto, se ha propuesto brindar atención oftalmológica a niños de entre 6 y 18 años, adultos mayores de 60, personas con diabetes y a cualquier ciudadano que cuente con su carnet de salud vigente.

Según informaron fuentes oficiales, este despliegue no solo busca resolver problemas de graduación inmediata, sino que tiene previsto extender su alcance hasta el 8 de septiembre, rotando por distintos barrios de la localidad para asegurar que el beneficio llegue a la mayor cantidad de personas posible.

La iniciativa ha sido recibida con gran entusiasmo, reflejado en la alta demanda registrada desde las primeras horas en el polideportivo. Con este tipo de acciones, el municipio y la provincia buscan fortalecer el acceso a servicios esenciales, facilitando una herramienta fundamental como es la corrección visual para mejorar la calidad de vida de los cipoleños.