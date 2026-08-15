Falta poco: se conoció la fecha de inauguración de la ampliación del hospital de Cinco Saltos

El Ministerio de Obras Púbicas comunicó el avance del 93% de los trabajos y ya fijo el mes para la entrega final.

Con un alto nivel de avance, la obra de ampliación del hospital de Cinco Saltos entra en su etapa final.

La obra de ampliación del Hospital Área Programa Cinco Saltos ingresó en su etapa final de ejecución. El proyecto llevará al centro de salud de 1.900 a 5.400 metros cuadrados, consolidando un salto estructural para toda la región.

Con financiamiento íntegramente provincial, la obra alcanzó el 93% de ejecución . El Ministerio de Salud avanza ahora en la adquisición de equipamiento para dotar a los distintos servicios del nosocomio, referencia sanitaria para la ciudad y localidades vecinas.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , confirmó que el hospital "ya está en su etapa final" y estimó su entrega para octubre. Destacó que la obra no solo amplía la superficie, sino que duplica servicios y camas disponibles.

Inversión tecnológica y refuncionalización integral

El Director del hospital, Fabián Pérez, precisó que la inversión en tecnología y mobiliario supera los $430 millones, financiada exclusivamente por el Gobierno de Río Negro. Las tareas incluyeron refacción de cocina, lavadero, vestuarios e instalaciones generales.

En las últimas semanas se incorporaron equipos de diagnóstico por imágenes de alta complejidad: un ecógrafo de última generación, un equipo de rayos X portátil y un sistema de radiología digital directa. La inversión en este equipamiento alcanzó los 300 millones de pesos.

De 21 a 58 camas disponibles

Pérez subrayó que el hospital funciona actualmente con 21 camas y que, tras la ampliación, esa capacidad se elevará a 58. Calificó el proceso como "histórico para la provincia y para Cinco Saltos", que contará con un centro sanitario jerarquizado.

El hospital ampliado contará con dos quirófanos, una sala de internación clínica, otra pediátrica y una ginecológica, además de áreas de endoscopía y esterilización. También se refuncionalizará por completo el sector de emergencias del establecimiento.

Pérez remarcó que se trata de "un anhelo histórico de la comunidad", que verá finalmente concretada una demanda sanitaria sostenida durante años por vecinos y trabajadores de la salud de la zona.

El Director explicó que ocho Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) dependen actualmente de este hospital. Por su nivel de complejidad, la ampliación proyecta beneficios que exceden el ejido local y alcanzan a toda la región.

"Esta ampliación será en beneficio de vecinos de Cinco Saltos pero también en toda la región", finalizó Pérez, al referirse al impacto sanitario que tendrá la obra una vez concluida en octubre.