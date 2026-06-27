GNL en Río Negro: la obra ya supera el 60% y apunta a exportar en 2027

Alberto Weretilneck recorrió los trabajos en Fuerte Argentino junto a autoridades de Southern Energy y destacó su impacto: "Esto es mucho más que una obra energética".

La obra para exportar GNL desde Río Negro ya supera el 60%.

El desarrollo de la infraestructura que permitirá la exportación de Gas Natural Licuado ( GNL ) desde la costa rionegrina continúa avanzando a ritmo sostenido y ya supera el 60% de ejecución. Se trata de una de las iniciativas energéticas más relevantes del país, con impacto directo en la matriz productiva nacional y en el posicionamiento de la Norpatagonia en el escenario internacional.

El proyecto prevé la exportación de GNL a partir del gas proveniente de Vaca Muerta , en Neuquén, que será trasladado hasta la costa de Río Negro para su procesamiento y posterior envío al exterior.

En ese contexto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , recorrió las obras que se ejecutan en Fuerte Argentino junto a Marcos Bulgheroni , Group CEO de Pan American Energy, en una visita técnica que permitió observar el avance del proyecto impulsado por Southern Energy.

La compañía está integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, un consorcio que encabeza una de las inversiones energéticas más importantes de las últimas décadas en el país.

recorrida AW GNL El Gobernador recorrió las obras junto a representantes de las empresas involucradas, trabajadores y funcionarios.

Un cambio estructural en la matriz energética

El emprendimiento permitirá que el gas natural de Vaca Muerta sea licuado por primera vez en la costa atlántica argentina para su exportación en buques metaneros. Esta operatoria representa un cambio estructural en la logística energética nacional, al abrir un nuevo corredor exportador desde la Patagonia.

El avance de la obra ya es visible en el territorio y marca el ritmo de una transformación que posiciona a Río Negro como un actor estratégico dentro del mapa energético argentino.

Más de 400 puestos de trabajo directos forman parte del proyecto en esta etapa de ejecución, con un fuerte impacto en la economía regional. El movimiento de la obra también alcanza a empresas locales, comercios, proveedores y servicios vinculados a la actividad energética.

Este dinamismo comienza a reflejarse en mayor circulación económica en las localidades cercanas, donde el desarrollo del proyecto genera nuevas oportunidades laborales y expansión del entramado productivo.

Embed EN 2027, ARGENTINA HARÁ SU PRIMERA EXPORTACIÓN DE GNL AL MUNDO



Hoy recorrimos junto a @MBulgheroniOk, presidente de @PAEArgentina, y el equipo de Southern Energy (SESA), las obras que avanzan en Fuerte Argentino.



Quiero agradecer especialmente a Marcos por su visión, su… pic.twitter.com/dfzog5nnAL — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 26, 2026

Alberto Weretilneck: “Esto es mucho más que una obra energética”

Durante la recorrida, el mandatario provincial destacó la importancia estratégica del emprendimiento y el rol del sector privado en su desarrollo.

“Quiero agradecer especialmente a Marcos por su visión, su decisión y el coraje de haber confiado en Río Negro para impulsar y liderar uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia argentina”, expresó Weretilneck.

El gobernador también subrayó el carácter federal del proyecto y su impacto transformador en la región.

“Esto es mucho más que una obra energética. Es la Argentina, Río Negro, Neuquén y Southern Energy trabajando juntos para cambiar para siempre la historia productiva del país”, afirmó. “Esto es mucho más que una obra energética. Es la Argentina, Río Negro, Neuquén y Southern Energy trabajando juntos para cambiar para siempre la historia productiva del país”, afirmó.

gnl rio negro.jpg La primera exportación de GNL se concretará en 2027.

La Norpatagonia en el nuevo mapa energético

Weretilneck remarcó además la necesidad de que el desarrollo energético incluya a los actores locales como protagonistas. En ese sentido, insistió en la importancia de generar empleo rionegrino y fortalecer a las empresas provinciales dentro de la cadena de valor.

“La Norpatagonia está escribiendo una nueva historia: deja de ser solamente proveedora de recursos para convertirse en protagonista del desarrollo energético argentino”, sostuvo.

Con más del 60% de avance, el proyecto de GNL en la costa rionegrina se consolida como una de las inversiones energéticas más relevantes del país, con proyección de exportación a mercados internacionales a partir de 2027.

El desarrollo no solo implica una transformación en términos productivos, sino también una oportunidad histórica para Río Negro en materia de infraestructura, empleo y crecimiento económico sostenido.

De la actividad participaron el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz; el secretario de Relaciones Institucionales de Energía, Mario Figueroa, y el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, entre otras autoridades provinciales y municipales.