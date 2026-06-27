ALTEC descartó hackeo en sistemas provinciales e identificó el equipo involucrado

Una auditoría de la empresa estatal, reconstruyó la trazabilidad del acceso indebido a documentación reservada, incluidos recibos de sueldo del Ejecutivo provincial. ¿Cómo ocurrió?

La empresa ALTEC detectó desde dónde se originó el ingreso no autorizado a los servicios del Gobierno de Río Negro.

El presidente de ALTEC SE, Luis Ayestarán , se refirió a la filtración de información sensible del Gobierno de Río Negro: no existió ningún hackeo ni vulneración de la infraestructura tecnológica provincial. La auditoría técnica realizada sobre los sistemas informáticos determinó que el acceso a la documentación oficial fue realizado mediante credenciales válidas, es decir, con usuario y contraseña, como si se tratara de un empleado autorizado operando con normalidad.

El episodio comenzó a tomar estado público luego de que el Gobierno provincial solicitara asistencia técnica a ALTEC tras el hallazgo de documentación oficial en un baño de la Casa de Gobierno . Fue ese hallazgo el que encendió las alarmas y motivó el pedido formal de intervención a la empresa estatal de tecnología, que comenzó sus trabajos de auditoría el miércoles de la semana pasada para determinar el origen exacto del acceso a esos archivos.

"Nos pidieron ayuda para determinar cómo se había accedido al sistema y de dónde había salido esa información. Comenzamos con las auditorías técnicas ese mismo día", explicó Ayestarán en declaraciones a El Cordillerano Radio.

casa de gobierno río negro Una persona ingresó de manera no autorizada pero con credenciales válidas al sistema provincial.

Trazabilidad total: identificaron la computadora y la dependencia

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación técnica fue la capacidad de ALTEC para reconstruir con precisión toda la cadena de acceso. Los sistemas de registro del Estado provincial permitieron determinar no solo desde qué computadora se descargó la documentación, sino también desde qué dependencia administrativa fue realizada la operación, lo que convierte a ese rastro digital en evidencia irrefutable para la causa judicial.

"Logramos determinar físicamente cuál computadora había sido. Procedimos a su resguardo y, una vez realizada la denuncia penal, entregamos a la Fiscalía para las pericias judiciales", detalló el titular de la empresa tecnológica.

Ingeniería social, no ataque informático

Ayestarán utilizó una comparación cotidiana para explicar la naturaleza del incidente: lo ocurrido es similar a cuando alguien obtiene el usuario y la contraseña de una cuenta de WhatsApp mediante engaño o manipulación. En términos técnicos, se trataría de un caso de ingeniería social, una modalidad delictiva que no implica romper barreras de seguridad tecnológica, sino valerse de credenciales legítimas obtenidas de forma irregular para acceder a información restringida.

"El sistema funciona correctamente; el problema es que alguien accedió con credenciales válidas", sostuvo Ayestarán, remarcando que la plataforma tecnológica del Estado no presentó fallas ni brechas de ningún tipo durante el episodio.

altec La empresa ALTEC negó vulneraciones de seguridad en los sistemas provinciales.

La información comprometida incluía recibos del propio Gobernador

Entre la documentación a la que se accedió de manera indebida figuran datos de recibos de sueldos de integrantes del Poder Ejecutivo, incluyendo al propio gobernador Alberto Weretilneck. Fue el Poder Ejecutivo Provincial el que impulsó la investigación ante la presunción de que al menos un empleado estatal habría accedido sin autorización a archivos reservados de la administración pública provincial.

La denuncia penal fue presentada por el propio Gobierno, lo que despeja cualquier especulación sobre la naturaleza del procedimiento judicial que tuvo lugar luego en las instalaciones de ALTEC. La empresa colaboró en carácter de auxiliar técnico de la investigación, no como imputada.

Seguridad digital: una inversión permanente

Más allá del caso puntual, Ayestarán aprovechó la instancia para reflexionar sobre la importancia de la ciberseguridad en el ámbito estatal. Señaló que ALTEC trabaja de manera constante en la actualización de sus sistemas y en la realización de auditorías preventivas, y trazó un paralelismo con la inversión que el Estado hace en seguridad física.

"Así como el Estado invierte en patrulleros y recursos para combatir el delito en el mundo físico, en el mundo digital también hay que invertir constantemente en nuevos sistemas, auditorías y herramientas para proteger la información", afirmó.

ciberacoso general.jpg El Gobierno provincial comunicó que "no existió un ciberataque".

El Gobierno ratificó transparencia

El Ejecutivo provincial emitió un comunicado en el que ratificó su compromiso con la transparencia institucional y aclaró que toda la actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente. Al mismo tiempo, rechazó las versiones que circularon en los últimos días tergiversando los hechos y presentando el episodio como un ataque externo a los sistemas del Estado.

Ayestarán fue igualmente enfático al respecto: "Se ha construido un relato muy lejos de la realidad. Nosotros tenemos las pruebas técnicas de lo que ocurrió y demuestran que no existió una vulneración del sistema". La investigación judicial continúa su curso y deberá determinar cómo fueron obtenidas las credenciales y cuál fue la intención detrás del acceso indebido a la información reservada del Estado rionegrino.