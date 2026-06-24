El Gobierno provincial y Alberto Weretilneck desmintieron un allanamiento en Casa de Gobierno

Tras la difusión de artículos periodísticos sobre un supuesto operativo judicial y el secuestro de una computadora, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , y el Ejecutivo provincial emitieron un fuerte descargo para rechazar de manera tajante la información. Aseguran que se trata de una operación política basada en noticias falsas.

El Gobierno provincial emitió un comunicado oficial titulado "Frente a las mentiras, Río Negro sigue avanzando", en el cual rechazó las versiones sobre un supuesto procedimiento en la Casa de Gobierno . El mandatario aseguró que analiza iniciar acciones legales.

" Rechazamos de manera categórica las versiones falsas difundidas durante las últimas horas respecto de un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el supuesto secuestro de una computadora. La información puesta en circulación es absolutamente falsa. No existió ningún allanamiento en dependencias gubernamentales ni tampoco requerimiento judicial alguno vinculado con las afirmaciones que se intentaron instalar públicamente", señalaron de forma oficial.

weretilneck fake news El gobierno provincial denunció como "fake news" artículos sobre un allanamiento al gobernador Alberto Weretilneck.

Asimismo, el documento del Ejecutivo apuntó de forma directa contra la oposición: "Una vez más, determinados sectores políticos apelan a la mentira, la falacia y el agravio como única herramienta de acción ante la ausencia de propuestas, de ideas y de un proyecto para Río Negro".

Alberto Weretilneck: "Es absolutamente falsa la información"

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck brindó declaraciones directas en las que desmintió cualquier tipo de situación judicial en las dependencias del Estado o en su propiedad legal. "No ocurrió ningún allanamiento. Es absolutamente falsa la información. No hubo ningún allanamiento ni en Casa de Gobierno, ni en ninguna dependencia oficial, ni tampoco ningún allanamiento que tenga que ver con mi persona. Es absolutamente falsa la información. Tampoco hay ningún requerimiento judicial de información o de solicitud de algo", sentenció el mandatario provincial.

El gobernador, a través de LU19, también descartó cualquier nexo con investigaciones vinculadas al ámbito del fútbol nacional: "La provincia ni yo tenemos algún tipo de relación con la AFA ni con estas causas que se investigan ni con absolutamente nada". En este sentido, atribuyó el origen de la publicación al medio digital La Política Online y acusó una réplica coordinada por parte del "peronismo de Río Negro".

Al ser consultado sobre cómo afecta esta situación en el plano personal, Weretilneck manifestó: "Da bronca, da bronca porque desacredita todo el sistema y lo que el sistema necesita es que la gente confíe en lo actores. Cuando aparecen este tipo de fake news, de mentiras, lo que hacen es intentar llevar al barro a todo el sistema".

Weretilneck aseguró en Cipolletti que "es probable" que se inicien acciones legales contra los medios que difundieron la información falsa. "No acostumbro hacerlo, porque soy respetuoso de la libertad de expresión y del trabajo de los periodistas. Uno lo que no puede hacer es confrontar la opinión de un periodista o un medio, pero cuando se trata de mala fe y de falsedad no corroborados, tenemos que accionar".

Una maniobra en una semana de anuncios clave

El mandatario rionegrino vinculó la aparición de estas noticias falsas con la coincidencia de importantes anuncios económicos y laborales para la provincia administrada por el oficialismo. "Se da justo en una semana donde se anuncia el pago de sueldos y aguinaldo todos juntos por primera vez en muchos años. Se da justo en la semana donde adherimos al RIMI para que haya más inversiones en agricultura, en las ganaderías, en los parques industriales. Se da justo en la semana donde anunciamos la normalización contractual de los empleos públicos de la empresa", evaluó el gobernador.