Ebrio y con el auto prohibido: chocó un vehículo estacionado en el centro

Un hombre de 22 años, que conducía con 1,46 de alcohol en sangre a las 8 de la mañana, terminó impactando contra otro vehículo estacionado.

Un nuevo episodio de conducción bajo los efectos del alcohol volvió a registrarse en las calles de Cinco Saltos , esta vez en pleno corazón de la ciudad. El hecho tuvo lugar durante la mañana del sábado.

Pasadas las 8, la Prevención Policial tomó conocimiento del siniestro a través de un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito en la intersección de calle Blumetti y Belgrano. Al llegar al lugar, el personal constató que un Volkswagen Golf GLX color gris había impactado contra un Peugeot 205 color rosado que se encontraba correctamente estacionado sobre calle Blumetti, sin conductor ni ocupantes en su interior.

De acuerdo con lo relevado por las autoridades intervinientes y personal de la Comisaría 7°, el conductor del Volkswagen Golf, un joven de aproximadamente 22 años, transitaba a alta velocidad por calle Blumetti en dirección Oeste-Este cuando perdió el control del rodado. El vehículo fue directo contra el automóvil estacionado, provocando daños materiales de consideración en ambos vehículos. Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas en ninguno de los rodados involucrados.

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Test de alcoholemia: 1,46 g/l en sangre

Personal de Tránsito Municipal se hizo presente en el lugar y procedió a realizarle el test de alcoholemia al conductor del Golf. El resultado fue positivo con 1,46 gramos de alcohol por litro en sangre. El joven habría estado circulando en ese estado desde las primeras horas del día, en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

El cuadro de irregularidades no se detuvo en la alcoholemia. Durante las actuaciones, las autoridades constataron que sobre el Volkswagen Golf GLX pesaba una prohibición de circular vigente, lo que agravó notablemente la situación del conductor. La combinación de manejar alcoholizado, a exceso de velocidad y con un vehículo legalmente inhabilitado para transitar configuró un escenario de altísimo riesgo para los demás usuarios de la vía pública.

Como consecuencia de las infracciones detectadas, el personal de Tránsito Municipal procedió al secuestro del Volkswagen Golf, que fue retirado del lugar mediante los mecanismos correspondientes. En forma simultánea, el personal policial retuvo la tarjeta verde del rodado, dejando al conductor sin documentación habilitante. Las actuaciones quedaron labradas y la causa seguirá su curso a través de los canales judiciales y administrativos competentes.

choque cinco saltos Personal policial de la comisaría 7° y Tránsito Municipal de Cinco Saltos, intervinieron en el hecho.

Dos choques con alcohol en la misma mañana

Este episodio ocurrió apenas minutos antes de que otro conductor alcoholizado protagonizara un violento accidente en Fernández Oro, donde una bebé de cinco meses y su madre debieron ser trasladadas al hospital. La coincidencia de dos siniestros vinculados al alcohol en la misma mañana reaviva el debate sobre los controles preventivos en el Alto Valle y la necesidad de campañas sostenidas de concientización vial.