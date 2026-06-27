"El cautiverio se terminó": Fin a restricción histórica para vender motos de Tierra del Fuego en el continente

Celebran el fin de "una restricción insólita que se mantenía desde 1994 solo por un tecnicismo". De qué se trata la modificación de la normativa que las equipara con los autos.

Luego de tres décadas de limitaciones, los propietarios de motocicletas adquiridas bajo el régimen de promoción de la Ley 19.640 podrán comercializar y trasladar definitivamente sus rodados al resto del país. Tras una histórica modificación normativa, la comunidad motociclista de Tierra del Fuego celebra el fin de una restricción que afectaba a sus vehículos desde 1994. A partir de ahora, las motos se equiparan legalmente con los automóviles , permitiendo su liberación definitiva una vez cumplidos los plazos de permanencia exigidos por la legislación insular.

Hasta el momento, quienes compraban motovehículos en la isla solo podían trasladarlos al continente de manera temporal por un máximo de 60 días, quedando "cautivos" en la provincia debido a un tecnicismo legal. La traba no radicaba en la ley de promoción industrial, sino en la redacción del Decreto 654/94, el cual utilizaba el término "automotores" e interpretaba de forma restrictiva que la medida aplicaba únicamente a autos y camionetas.

El impulsor de esta iniciativa y presidente de Latitud 54 Sur, Marcelo Aliendro , expresó en declaraciones al portal Infofueguina su enorme satisfacción tras confirmarse la firma del nuevo decreto. "El cautiverio terminó. Por una sola palabra hubo más de treinta años de una mala interpretación" , señaló el empresario, remarcando que "hoy podemos decir que se hizo justicia con miles de motociclistas fueguinos".

Motos

La gestión cobró fuerza meses atrás gracias a una campaña de recolección de firmas liderada por Latitud 54 Sur junto a la comunidad local. El proyecto fue canalizado por los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, quienes trabajaron en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación para destrabar el conflicto jurídico mediante la corrección del decreto.

Cómo es el trámite de liberación digital

El beneficio alcanza a motocicletas tanto nacionales como importadas y se efectúa bajo el mismo procedimiento aplicable a los autos. El trámite se realiza de forma 100% digital a través del sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ingresando con CUIT y Clave Fiscal. Los requisitos indispensables son:

Título de propiedad del vehículo.

Certificado de importación.

DNI del titular.

Una vez ingresada la solicitud, el sistema emite un certificado que se debe presentar ante el Registro del Automotor para concluir la liberación, sin el pago de aranceles extraordinarios. De hecho, ya se encuentra en proceso la primera liberación histórica de la provincia: una Suzuki V-Strom modelo 2013 radicada en Río Grande.

Libertad de circulación e impacto económico

Más allá del valor comercial, Aliendro enfatizó que la medida representa un acto de libertad elemental para los dueños de los vehículos: "Muchos creen que esto es solamente para hacer un negocio, pero no es así. Hay gente que tiene familiares en el continente y quiere dejar la moto allá para recorrer el país sin tener que volver obligatoriamente a los 60 días".

Asimismo, la reforma tendrá un fuerte impacto económico positivo en el mercado local. Al estar limitadas al territorio isleño, las motos de alta cilindrada sufrían una enorme devaluación por la baja demanda interna. Con la nueva normativa, los propietarios recuperan el valor real de sus bienes y la total autonomía para decidir dónde utilizarlos o venderlos.