Últimos días del Plan Calor en Cipolletti

Finaliza la primera etapa del plan que se extendió durante junio en barrios de la ciudad que no cuentan con gas. ¿Qué pasará el resto de la temporada?

El Municipio de Cipolletti anunció el cronograma de entrega de leña del Plan Calor 2026.

El cronograma de entrega de leña del Plan Calor continúa su desarrollo en Cipolletti y avanza hacia los últimos días de junio con nuevas jornadas de distribución en distintos sectores de la ciudad. El operativo, que se ejecuta de lunes a viernes entre las 8 y las 18, tiene como objetivo garantizar calefacción a los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural ni a otros sistemas de calefacción.

En este marco, la Secretaría de Desarrollo Humano confirmó la agenda prevista para la última semana del mes, en la que se retomarán recorridos por barrios del casco urbano y zonas aledañas, en una etapa clave del programa que busca sostener la asistencia durante el período de mayor demanda por las bajas temperaturas.

El cronograma oficial establece que el lunes 29 de junio el operativo se desplegará en los barrios Luis Piedrabuena, Antártida Argentina, La Alameda, Don Bosco, Arenales, 1224 Viviendas y Villarino. Se trata de un amplio sector que combina zonas residenciales consolidadas con áreas donde la demanda de asistencia social suele incrementarse durante la temporada invernal.

En tanto, el martes 30 de junio el Plan Calor continuará su recorrido por otros puntos de la ciudad, alcanzando a Central, Pacheco Bis, Almirante Brown, Barrio del Trabajo, Centro, Pichi Nahuel, Arévalo, Santa Clara y Villa Alicia. Con estas jornadas, el Municipio completará una nueva etapa del operativo antes del cierre mensual.

Desde el área de Desarrollo Humano remarcaron que la planificación territorial permite organizar la entrega de manera ordenada, asegurando que las familias beneficiarias reciban las bolsas de leña en tiempo y forma, en un contexto de creciente demanda por las condiciones climáticas propias del invierno.

E.C.P LABRAÑA (19).JPG Estefania Petrella

Un programa clave para el invierno cipoleño

El Plan Calor se ha consolidado como una acción de asistencia directa destinada a acompañar a los sectores más vulnerables de la ciudad durante los meses de bajas temperaturas. La falta de acceso a gas natural en numerosos barrios obliga a muchas familias a recurrir a la leña como principal fuente de calefacción.

En este sentido, el operativo no solo implica la distribución del recurso, sino también un despliegue logístico sostenido que involucra recorridos barriales, relevamientos previos y coordinación entre distintas áreas municipales.

La asistencia está dirigida especialmente a hogares donde viven adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, así como familias monoparentales con menores a cargo y vecinos en situación de vulnerabilidad económica.

Se prepara la segunda vuelta del operativo

Finalizada la etapa de junio, la Secretaría de Desarrollo Humano confirmó que el Plan Calor tendrá una segunda vuelta durante el mes de julio, con un nuevo cronograma de distribución que será informado en los próximos días.

Esta continuidad del programa resulta clave para sostener la cobertura durante el período más frío del año, en el que aumenta significativamente la demanda de asistencia energética en los distintos barrios de Cipolletti.