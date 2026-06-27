Fin de semana con frío intenso en Cipolletti: pronostican heladas y temperaturas bajo cero

El último fin de semana de junio llega con un ingreso de aire frío que s sentirá en la ciudad y el Alto Valle. Enterate cómo estará el clima.

El clima en Cipolletti anticipa frío para el último fin de semana de junio.

El ingreso de un frente frío desde la cordillera comenzará a sentirse con fuerza en Cipolletti y el Alto Valle , marcando un fin de semana atravesado por temperaturas bajas y heladas intensas. De acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas , las condiciones anticipan la consolidación de un escenario típicamente invernal que incluso servirá como antesala de una nueva irrupción de aire polar prevista para los primeros días de julio.

Para este sábado , el organismo prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 12°C. Si bien el registro térmico se mantendrá bajo, habrá un alivio en comparación con jornadas previas marcadas por algunas ráfagas.

En ese sentido, el viento será mucho más leve: se espera que sople a unos 12 km/h. Este cambio permitirá una tarde más estable y llevadera, ideal para actividades al aire libre, aunque siempre bajo un contexto de frío persistente.

Sin embargo, las condiciones cambiarán drásticamente hacia la noche. Con la caída del sol, el invierno volverá a hacerse sentir con mayor crudeza. La temperatura descenderá hasta los -4°C, acompañada por viento del sudoeste cercano a los 13 km/h y ráfagas de hasta 17 km/h. Este combo generará el escenario propicio para la formación de heladas intensas durante la madrugada del domingo.

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Heladas intensas y precauciones

El panorama para el domingo no traerá mejoras significativas. Por el contrario, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipa la continuidad de un ambiente plenamente invernal, con temperaturas que se mantendrán en niveles muy bajos.

La máxima alcanzará apenas los 11°C, mientras que la mínima volverá a ubicarse en torno a los -5°C. Las primeras horas del día estarán marcadas por algunas heladas, lo que podría generar complicaciones tanto en calles de la ciudad como en rutas de la región.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular durante la mañana, especialmente en sectores donde la escarcha pueda reducir la adherencia del pavimento. También se sugiere prestar atención a la protección de cañerías y sistemas de agua domiciliarios, ya que las temperaturas bajo cero podrían generar congelamientos.

E.C.P ESQUINAS CONGELADAS (17).JPG Anticipan posibles heladas durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Estefania Petrella

Un inicio de semana con aire polar

Las condiciones meteorológicas no presentarán cambios relevantes en el inicio de la próxima semana. El lunes se mantendrá la misma tendencia: cielo despejado, una temperatura máxima cercana a los 12°C y otra madrugada con registros que rondarán los -5°C.

Este comportamiento responde al ingreso progresivo de aire frío desde el sur, que comenzará a consolidarse en los primeros días de julio con características de ola polar. Este fenómeno podría profundizar aún más las condiciones de frío extremo en la región, con mínimas que podrían descender incluso por debajo de los valores previstos para el fin de semana.