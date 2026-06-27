Un golazo a la solidaridad: el gran gesto de equipo infantil de Cipolletti con Venezuela

El mensaje y la bandera con la que se presentaron a jugar este sábado. Una iniciativa llena de empatía.

El fútbol infantil nos volvió a regalar una de esas postales que trascienden la pelota y quedan grabadas en el corazón. Durante la jornada de este sábado, el equipo San Nicolás de Cipolletti disputó su partido y, más allá del resultado estrictamente deportivo, se llevó todos los aplausos de la tarde por una iniciativa cargada de empatía .

Al finalizar el encuentro, los pequeños futbolistas se unieron dentro del campo de juego para enviar un mensaje de apoyo y acompañamiento al pueblo de Venezuela en este difícil momento que le toca atravesar. Sosteniendo carteles individuales que formaban la frase "FUERZA VENEZUELA" y desplegando la bandera argentina, los chicos demostraron que los valores y la sensibilidad social se aprenden desde la infancia.

Desde la institución rionegrina compartieron un emotivo mensaje que resume el sentir de toda la comunidad del club: "Desde Cipolletti, nuestro abrazo y nuestras fuerzas para todo el pueblo venezolano . Que encuentren fortaleza, unión y esperanza para superar esta situación".

terremoto venezuela (3)

Este enorme gesto se suma al de diversas instituciones deportivas y futbolísticas a nivel global que han expresado en estos días su acompañamiento a Venezuela ante los acontecimientos recientes. Una vez más, queda demostrado que el deporte también une a los pueblos y que la empatía de los más chicos es el mejor ejemplo a seguir.

¡Felicitaciones a los chicos y al cuerpo técnico de San Nicolás por este gran ejemplo!