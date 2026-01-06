Situación de Venezuela: Los residentes en Cipolletti, ¿se vuelven a su país o se quedan en el Valle?

Bullrich ya "los despidió" por adelantado, en Buenos Aires, y hasta les dijo “los vamos a extrañar”. Pero qué postura adoptarán ellos. Testimonios contundentes.

Jhorley vende arepas y tequeños, comida típica de su país, en el espacio verde de Oro. Aura y Aunel, madre e hija venezolanas radicadas en Cipolletti.

La reciente detención de Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos marcó un punto de inflexión, un antes y un después en la historia política mundial y abre un nuevo escenario para los inmigrantes de Venezuela en distintas partes del planeta. ¿Se vuelven a su país o se quedan en su lugar de residencia actual?

En ese contexto, mientras Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario en el Senado, dio por descontado que los venezolanos regresarán a su tierra y hasta pareció despedir por adelantado a la multitud que se autoconvocó a celebrar en el Obelisco (“los vamos a extrañar”, dijo), LM Cipolletti consultó a varios caribeños radicados en nuestra ciudad y adyacencias. ¿Qué planean ellos para el corto y mediano plazo?

Tatiama Canevese -30 años-, es una de ellas. Arribó en 2017 a Buenos Aires y luego, siguiendo los pasos de su mamá Carolina Villarroel , se estableció aquí con su familia. Ambas tienen un emprendimiento de coqueterías llamado Agua Panela.

AS-Cipolletti-Feria LE Chic (Semana Rosa-Madre-Hija Venezolanas) (4).JPG Tatiama junto a su mamá Carolina: "Lo que Venezuela me quitó, me lo dio Argentina". Antonio Spagnuolo

La joven adelantó tajante que “no volvería a Venezuela, voy a cumplir 31 años, fueron 27 años de dictadura con este gobierno, me sacaron bastante años, mi infancia… No, no quiero volver a vivir ni pasar por nada parecido. Entiendo que algunos se van a volver para luchar y tratar de reconstruir ese país de vuelta, pero lo que ese gobierno me quitó Argentina me lo dio”, fijó su contundente postura.

“Acá conseguí una familia, los argentinos me abrieron los brazos, me dieron muchísimas oportunidades. Seguramente vaya a ver a mi familia, llevo 10 años sin ver a mi papá, abuela, tíos, tengo un hermano allá. Volvería de visita, nada más”, recalcó con convicción.

Tatiama Tati con la remera de Venezuela que le regalaron "unos amigos que no aguantaron y se volvieron a mi país tiempo atrás".

Sobre la captura de Maduro, aseguró que la tomó por sorpresa: “Estaba viajando en Buenos Aires, por volver a Cipolletti. Sorpresa muy grande, emociones encontradas. Inevitable repasar todo lo que vivimos. Estuve en las protestas del 2014 allá cuando el país se paralizó, que se robaron las elecciones… Salimos a protestar, ya no queríamos más, estábamos hartos de ese gobierno, de esa dictadura. Esa manera tan precaria de vivir… Estamos muy contentos ahora, viviendo un momento muy reflexivo, por todas las personas que quedaron en el camino defendiendo el país, que murieron y no están para disfrutar este momento histórico”, redondeó.

Tatiana y familia Tatiana, una venezolana con esposo e hijo argentinos. Viven en Cipolletti.

Javier Amzola (53 años) llegó en 2016 al país “porque la situación allá era insostenible” y en Cipolletti estaba parte de su familia, incluidos sus padres Aura y Nelson.

Venezolanas en Cipo Aunel, hermana de Javier, junto a su mamá Aura. El asegura que la familia entera se queda en Cipolletti. Anahí Cárdena.

Se las rebusca cómo puede: “Esta semana dejé la moto del delivery y estoy arrancando cómo chofer de Uber”, adelantó a LM Cipolletti.

Tiene una bella hija, Rosangelina y avisa con determinación: “Ya no estoy para seguir dando vueltas a mi edad, en 2002 fue la primera vez que me fui del país, yo me quedó acá. Aparte si bien celebro lo que pasó en Venezuela, no se resuelve con lo de Maduro, quien tiene que pagar por todo lo que nos ha hecho. Hay gente adentro que maneja los hilos del poder ahí”.

Javi venezolano Javier, un laburante venezolano en Cipolletti. Pasó del delivery al Uber.

Adelantó que “mi hermana también seguirá en Cipolletti igual que mis viejos, que andan con ganas de volverse, pero no los vamos a dejar; solos no pueden estar allá… Si me apurás creo que de todos los que estamos afuera, el 99 por ciento no piensa en volverse”.

Le da la razón la simpática Jhorley Serrano, quien vende arepas y tequeños en un carrito en el espacio verde de Fernández Oro (“los espero con unos manjares típicos de mi tierra, vengan a probarlos que no se van a arrepentir, si dicen que leyeron la nota quizá le hago un descuentito jaja”).

“No regresamos, estamos ya aquí apostando por un futuro como familia ya con nuestra casa propia y dando lo mejor para nuestros tres hijos. Y también trabajando para aportar a este bello país que nos recibió y nos ha visto crecer”, expresó.

AS-Cipolletti-Arepas Venezolanas (Jhorley) (2).JPG La simpática Jhorley, en su carrito del espacio verde de Oro: "Nos quedamos acá, apostamos por un futuro en familia. Vengan a probar los tequeños y las arepas".

Rosángeles es una contadora que, al no poder ejercer, se reinventó con la artesanía. Es la mamá de la hija de Javier -ver más arriba-, de quien está distanciada. Admite que no le está yendo bien actualmente y que a sus 51 años no abundan las oportunidades. Y deja la puerta abierta para un posible regreso a Venezuela.

Venezolana (1).jpg Rosángeles, la venezolana que pasó de contadora a artesana y ahora vende arepas. Necesita empleo estable.

“Pero igual sería una locura irse ahora que no están dadas las condiciones allá, si llega a caer el gobierno sí me encantaría porque apenas estoy sobreviviendo con Milei, no hay posibilidades al menos para mí. No apuestan por la cultura y la artesanía. Por eso ahora estoy vendiendo arepas en las ferias, en el Trueque… Si cae el gobierno del todo, me volvería dependiendo también si pudiera irme con mi hija o no”, aclaró.

Brindan con Vinotinto por la caída de Maduro pero, por lo pronto, los venezolanos de Cipolletti y alrededores no se van…