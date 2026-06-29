El tiempo en Cipolletti: semana con frío polar y ¿nieve?

Un potente sistema frontal frío proveniente del océano Pacífico cambiará de forma drástica las condiciones meteorológicas en el Alto Valle. De acuerdo con los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , podría provocar nevadas en Cipolletti y la región.

El avance de una masa de aire polar provocará un marcado descenso térmico, despidiendo los últimos días de junio e inaugurando el mes de julio con un escenario de invierno "polar".

Los registros oficiales confirman que la presencia de abundante nubosidad y la baja de las temperaturas máximas serán una constante durante toda la semana laboral. El ingreso del núcleo de aire polar se concentrará promediando la semana, momento en que las precipitaciones podrían incluir nieve en el Valle.

Cronograma del ingreso polar en Cipolletti y el Alto Valle

La estabilidad del comienzo de la semana se romperá de manera drástica en el Alto Valle. Tras este lunes 29, que transcurrirá con cielo soleado, viento leve y temperaturas que oscilarán entre una máxima de 11°C y una mínima de 3°C, el martes 30 comenzará a registrarse el desmejoramiento. Para esa tarde se espera un aumento de la nubosidad y ráfagas de viento que alcanzarán los 50 km/h, haciendo retroceder el termómetro a una mínima de 0°C y una máxima de 12°C.

El miércoles 1 se perfila como el día clave de este evento meteorológico en Cipolletti, Neuquén y Roca. Las autoridades anticiparon que se registrarán nevadas durante la madrugada y la mañana en las zonas bajas debido al enfriamiento de la atmósfera. Ese día, la temperatura caerá notablemente, marcando una mínima de -1°C y una máxima de solo 7°C, acompañada por vientos de 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

nieve 3

La segunda mitad de la semana continuará bajo los efectos del frente frío. El jueves 2 mantendrá el cielo cubierto con una máxima de 8°C y una mínima de 3°C, persistiendo los vientos de 31 km/h con ráfagas de hasta 59 km/h. Finalmente, el viernes 3 concretará el cierre de la semana laboral más frío para la región, con una temperatura máxima que apenas llegará a los 5°C, una mínima de -3°C y ráfagas que rondarán los 50 km/h.

El tiempo en la cordillera

Para dimensionar la intensidad de la masa polar que golpeará a los valles, las condiciones en la zona andina rionegrina se mantendrán en un estado de inestabilidad continua con marcas extremas de hasta 7 grados bajo cero y fuertes soplos en la zona de montaña. En este contexto, Bariloche, el principal centro urbano de la cordillera de Río Negro, espera días muy fríos.

Luego de un lunes 29 nublado con una máxima de 6°C, la ciudad andina comenzará el martes 30 un proceso de nevadas continuas durante todo el día, combinadas con lluvias en las primeras horas y ráfagas de hasta 59 km/h; allí el termómetro caerá a una máxima de 3°C y una mínima de -2°C.

El panorama recrudecerá el miércoles 1 con cielo cubierto, una máxima de 2°C, una mínima de -3°C y ráfagas que treparán hasta los 69 km/h. Hacia el jueves 2, el valor máximo en la cordillera ni siquiera superará el cero, posicionándose en -1°C de máxima y -4°C de mínima, bajo vientos constantes de hasta 59 km/h. El ciclo cerrará el viernes 3 con una jornada totalmente nublada donde la temperatura mínima perforará el suelo alcanzando los -5°C, con una máxima de 3°C.