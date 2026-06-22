El tiempo en Cipolletti: se espera una semana marcada por el viento y fuertes heladas

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) presentó el pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti . Durante los próximos días, los vecinos de la región deberán prepararse para afrontar jornadas inestables, ráfagas intensas de viento y, fundamentalmente, un marcado descenso térmico con temperaturas que se ubicarán bajo cero durante casi todas las noches de la semana.

Para este lunes , se prevé un cielo parcialmente nublado durante el día con una temperatura máxima de 11 °C y vientos desde el sudoeste a 25 km/h, acompañados de ráfagas de 34 km/h. Sin embargo, el frío se hará sentir con fuerza hacia la noche: el termómetro descenderá drásticamente hasta alcanzar una temperatura bajo cero de -2 °C, mientras que las ráfagas de viento se intensificarán notablemente hasta llegar a los 53 km/h.

El martes 23 de junio mantendrá una tónica similar. Se espera un cielo parcialmente nublado y una máxima de 13 °C por la tarde, registrando vientos sostenidos de 30 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h provenientes del sudoeste. Hacia el periodo nocturno, el tiempo se volverá inestable, la temperatura caerá a los 0 °C y las ráfagas disminuirán de forma considerable.

Mitad de semana: ráfagas máximas y heladas consolidadas

El miércoles 24 de junio se presentará como una de las jornadas más complejas en la localidad. Durante el día, el viento del sudoeste alcanzará velocidades de 44 km/h con ráfagas severas que rozarán los 59 km/h, bajo un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 14 °C. Lo más crudo llegará por la noche, cuando el cielo se despeje por completo y la temperatura se desplome hasta los -5 °C, consolidando una helada de consideración.

El jueves 25 de junio traerá un alivio temporal respecto al viento, registrándose apenas 12 km/h en el día y ráfagas de 13 km/h. No obstante, el ambiente seguirá muy frío, con una máxima diurna de 11 °C bajo un cielo parcialmente nublado. Al caer la noche, las nubes cubrirán el cielo por completo y la mínima se posicionará nuevamente bajo cero, alcanzando los -3 °C.

Fin de semana con noches gélidas y cielos despejados

Para el viernes 26 de junio, el reporte de la AIC indica un cielo cubierto durante el día, con una temperatura máxima que trepará a los 14 °C y vientos muy leves de apenas 7 km/h. Por la noche, el panorama cambiará con ráfagas que ascenderán a los 25 km/h desde el sudoeste, un cielo parcialmente nublado y el termómetro marcando una mínima de 0 °C.

Finalmente, el sábado 27 de junio cerrará el periodo de pronóstico extendido con buenas condiciones de visibilidad diurna. Se anticipa un cielo completamente despejado tanto de día como de noche, con una temperatura máxima de 14 °C durante la tarde y vientos del sudeste a 22 km/h. La constante de la semana se repetirá al término de la jornada, ya que para la noche se prevé otra fuerte helada con una temperatura mínima de -5 °C y ráfagas de 26 km/h provenientes del noreste.