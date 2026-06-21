Allanaron una casa en Cipolletti por una estafa: secuestraron computadoras, celulares y documentación

El operativo se realizó en una vivienda de Cipolletti en el marco de una investigación judicial. Hallaron dispositivos electrónicos y pruebas importantes.

El allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada sobre calle Los Castaños. Foto: Gentileza.

Una investigación por una presunta estafa derivó en un importante allanamiento en una vivienda de Cipolletti, donde efectivos policiales secuestraron distintos dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante para avanzar en la causa.

El procedimiento se llevó adelante en una casa ubicada sobre calle Los Castaños y arrojó resultados positivos para la investigación que se encuentra en marcha.

La diligencia judicial se concretó durante la tarde del viernes y estuvo a cargo de personal del Destacamento 114° , con intervención del Gabinete de Criminalística.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos computadoras portátiles, una tablet, un teléfono celular, dos pendrives y una serie de documentos que podrían aportar información importante para esclarecer el caso.

La Justicia analizará todos los elementos secuestrados

Tras el procedimiento, todo el material quedó a disposición de la Justicia y será sometido a distintas pericias técnicas.

Los investigadores buscan reunir pruebas que permitan reconstruir cómo se habría llevado adelante la maniobra denunciada y determinar posibles responsabilidades en la causa por estafa.

Otro operativo en la región: desactivaron un kiosco narco y secuestraron una nueva droga

La Policía de Río Negro desarticuló un presunto kiosco narco que operaba en una vivienda del barrio 30 de Marzo, en la zona sur de Viedma, en un operativo que dejó al descubierto una importante cantidad de drogas, armas, dinero en efectivo y un hallazgo que sorprendió incluso a los investigadores.

Entre todos los elementos secuestrados, hubo uno que llamó especialmente la atención: una extraña combinación de drogas sintéticas conocida como “Alien Sex Fiend”, un potente alucinógeno considerado de alto riesgo por sus efectos extremos, ya que mezcla heroína con PCP, una sustancia vinculada a episodios severos de alteración mental y física.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que se extendió durante dos meses y que comenzó a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800-DROGAS. Con las pruebas reunidas, efectivos especializados irrumpieron en las últimas horas en la vivienda sospechada de funcionar como punto de venta de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron cocaína, marihuana, drogas sintéticas, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, una balanza de precisión e incluso chalecos antibala pertenecientes a la fuerza policial.

Pero el operativo tuvo además una escena inesperada. Apenas comenzó el procedimiento, un joven que se encontraba frente a la vivienda intentó deshacerse rápidamente de elementos comprometedores y los arrojó al patio de una casa vecina.

Los efectivos advirtieron la maniobra y, al revisar el lugar, encontraron una balanza de precisión y un envoltorio con una sustancia blanca, elementos que inmediatamente fueron incorporados a la causa judicial.

Ahora, la investigación busca determinar el alcance de la actividad ilegal y establecer posibles responsabilidades en torno a la comercialización de drogas en ese sector de la capital rionegrina.