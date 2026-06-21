Megaoperativo en Río Negro: desactivaron un kiosco narco y secuestraron una droga conocida como "Alien Sex Fiend

El procedimiento se realizó tras un alerta recibida al 0800-DROGAS y luego de meses de investigación. En un allanamiento incautaron distintos tipos de estupefacientes, dinero, armas, balas y equipamiento policial.

Distintos tipos de drogas, dinero, armas, balas y celulares secuestró la Policía en una vivienda de Viedma. Un llamado al 0800DROGAS permitió descabaratar el kiosco narco.

La Policía rionegrina desbarató un kiosco narco que funcionaba en una vivienda del barrio 30 de Marzo ubicado en un barrio de la zona de sur de Viedma, en proximidades al autódromo y el hipódromo, donde secuestraron distintos tipos de estupefacientes, armas, dinero, una balanza, teléfonos, computadoras y chalecos antibala de la fuerza.

Pero se destaca como hecho inusual que entre las sustancias encontraron una mezcla de drogas sintéticas conocida como "Alien Sex Fiend ", considerada como un potente y riesgoso alucinógeno que contiene heroína y PCP.

El operativo se llevó a cabo en las últimas horas como consecuencia de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima realizada a la línea gratuita 0800-DROGAS (333 4124), precisó un informe del gobierno.

Se destacó que, tras dos meses de tareas investigativas, el personal de la fuerza concretó un allanamiento en el que secuestró cocaína, marihuana, la combinación extraña, armas de fuego, municiones, chalecos antibala pertenecientes a la fuerza provincial, dinero en efectivo y numerosos dispositivos electrónicos.

Secuestro mezcla drogas Vdma 3

El procedimiento contó con la participación de efectivos especializados que irrumpieron en la vivienda investigada luego de reunir pruebas durante varias semanas. Apenas comenzó el operativo se produjo una escena que llamó la atención de los investigadores: un joven que se encontraba frente al inmueble intentó desprenderse de elementos comprometedores y los arrojó al patio de una vivienda vecina. Allí se encontró una balanza de precisión y un envoltorio con sustancia blanca, elementos que posteriormente quedaron incorporados a la causa.

Los uniformados encontraron a varios hombres y mujeres de distintas edades dentro del predio, además de cinco menores de edad que fueron resguardados y entregados a familiares. No se precisó si hubo personas detenidas.

La inspección permitió descubrir cocaína fraccionada para su comercialización, cigarrillos de marihuana, cogollos de cannabis sativa y dinero en efectivo distribuido en diferentes sectores de la propiedad.

El sorpresivo hallazgo

Sin embargo, uno de los hallazgos más impactantes apareció en una habitación utilizada como depósito. Allí se encontró un recipiente que contenía una sustancia granulada de varios colores que, según los reactivos de orientación utilizados durante el procedimiento, presentó compatibilidad con una combinación de heroína y PCP. Esta mezcla es conocida en algunos ámbitos del narcotráfico como "Alien Sex Fiend", una sustancia asociada a efectos altamente peligrosos debido a la combinación de depresores y potentes alucinógenos.

Además de las drogas, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos vinculados a otras posibles actividades ilícitas. Entre ellos apareció una notebook con pedido de secuestro por una causa de hurto, otra computadora portátil, varios teléfonos celulares en funcionamiento y otros equipos electrónicos fuera de servicio, además de una tablet.

Por otra parte, la presencia de armamento elevó aún más la gravedad del cuadro encontrado dentro del inmueble. Durante el procedimiento fueron hallados un revólver calibre 22 con una munición alojada en la recámara y una tumbera preparada para disparar. También se secuestraron 7 municiones calibre 22, 52 proyectiles calibre 40, 5 calibre 32 y 1 vaina servida, todo ello remitido para su correspondiente peritaje.

Secuestro mezcla drogas Vdma 2

Los efectivos encontraron, además, dos chalecos antibalas pertenecientes a la Policía de Río Negro, un elemento que inmediatamente motivó la intervención de especialistas para determinar su origen y cómo llegaron hasta ese lugar.

El procedimiento permitió además secuestrar más de 100.000 pesos en efectivo distribuidos entre distintos ambientes de la propiedad, junto con balanzas y otros elementos considerados de interés para la investigación.

"Los resultados obtenidos reflejan la magnitud de una causa que comenzó con un dato aportado por un vecino a través de una llamada anónima", resaltaron en el reporte oficial. Agregaron en el mismo sentido que "de esta manera, el operativo vuelve a poner en valor la importancia de la línea gratuita 0800 333 4124, una herramienta que permite a la comunidad aportar información de manera confidencial y que, en este caso, fue el punto de partida para desmantelar un punto de venta de drogas".