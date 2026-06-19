El tiempo en Cipolletti para el fin de semana del día del Padre

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el reporte detallado del pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti . De acuerdo con los datos oficiales provistos por el organismo, las condiciones meteorológicas presentarán variaciones significativas en las temperaturas, la nubosidad y la intensidad de los vientos durante las próximas jornadas en la región.

Durante el día de hoy, viernes 19 de junio , el cielo se mantendrá completamente cubierto en la localidad rionegrina. Para la jornada diurna se estima una temperatura máxima de 13 °C, acompañada por vientos del sector oeste con una velocidad constante de 17 km/h y ráfagas que alcanzarán los 21 km/h.

Hacia la noche, las condiciones de cielo cubierto persistirán, registrándose un marcado descenso térmico que llevará el termómetro hasta los 0 °C. En ese momento, los vientos soplarán desde el oeste a 18 km/h, con ráfagas que se incrementarán hasta los 32 km/h.

Frío junio 25

El tiempo del fin de semana

El sábado 20 de junio comenzará con un cielo despejado durante el día y una temperatura máxima que ascenderá hasta los 15 °C. No obstante, el viento cobrará gran protagonismo desde el sector oeste, alcanzando velocidades de 41 km/h con ráfagas intensas que podrían llegar a los 55 km/h. Por la noche, el panorama cambiará a un cielo parcialmente nublado y la temperatura se desplomará nuevamente a los 0 °C. Los vientos disminuirán su intensidad a 28 km/h, con ráfagas de 7 km/h.

Para el domingo, día del Padre, el reporte de la AIC anticipa condiciones de inestabilidad durante las horas del día, con una temperatura máxima que llegará a los 12 °C. El viento soplará desde el sudoeste a una velocidad de 38 km/h, registrando ráfagas de hasta 52 km/h. Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse por completo, pero se registrará una temperatura de -1 °C. Los vientos mantendrán su dirección del sudoeste a 29 km/h con ráfagas de 49 km/h.

Heladas y nubosidad en el inicio de la semana

La jornada del lunes 22 de junio se caracterizará por presentar un cielo despejado tanto de día como de noche. Durante el día, la temperatura máxima se posicionará en los 14 °C, bajo vientos del sudoeste a 30 km/h y ráfagas leves de 5 km/h. Sin embargo, la noche del lunes consolidará el frío con una temperatura mínima de -2 °C. El viento rotará hacia el sudeste a 22 km/h, con ráfagas que ascenderán a los 38 km/h.

El martes 23 de junio mostrará un cielo parcialmente nublado durante el día, acompañado por una temperatura máxima de solo 9 °C. Los vientos serán leves, soplando desde el sudeste a 9 km/h con ráfagas de 12 km/h. Para la noche, el cielo pasará a estar cubierto y la temperatura volverá a descender a los -2 °C. En esta franja horaria, el viento cambiará de rumbo hacia el oeste a una velocidad de 11 km/h, con ráfagas de 11 km/h.

Finalmente, el período analizado por la AIC cierra el miércoles 24 de junio con condiciones de cielo mayormente cubierto durante todo el día. Para el momento diurno, se prevé una máxima de 13 °C, con vientos a 24 km/h sin registro de ráfagas. Durante las horas nocturnas, el cielo continuará mayormente cubierto y la temperatura caerá a -1 °C. Los vientos soplarán desde el oeste a una velocidad de 16 km/h.