Usurpación: aprovechó que su vecino había viajado, le derribó la casa y empezó a construir otra

Es un hombre que cumple una condena en prisión por un resonante asalto en Allen, que después se apropió de un terreno en Balsa Las Perlas. Terminó confesando y pagando un resarcimiento millonario. Le unificarán las penas.

La usurpación de un terreno y la destrucción de una vivienda generó en el inicio de una causa judicial que terminó con la confesión del acusado, condenado por un asalto, quien pagó un resarcimiento millonario al damnificado.

Un hombre que cumple una sentencia en prisión por un asalto cometido en un galpón de empaque de Allen en enero del 2024 fue condenado ahora por haber usurpado una vivienda del barrio Costa Esperanza de Balsa Las Perlas.

La ocupación ilegal se registró entre el 27 de enero y el 3 de febrero de 2025 en horas de la noche, aprovechando que su morador había viajado a la localidad neuquina de Cutral Co.

La acusación indica que Dino Geremías Riva derribó el paredón que delimitaba ambos terrenos y destruyó la vivienda perteneciente al damnificado, que consistía en un monoambiente y baño exterior, para luego comenzar una construcción propia.

Tras la denuncia en su contra, Riva fue imputado por el delito de "usurpación" y en febrero de este año fue a juicio, estando ya tras las rejas por el atraco armado al establecimiento frutícola allense.

Sin embargo, al iniciarse el debate el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y el abogado defensor Rubén Antiguala le comunicaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado un acuerdo parcial para declararlo culpable en un proceso abreviado, que requirió la confesión del acusado, y que fue aprobado por el magistrado.

Sin bien en principio hubo controversia entre las partes por la pena a imponerle, finalmente al arribar a la instancia del juicio de cesura indicaron que también habían convenido imponerle una sanción de seis meses de prisión de cumplimiento obligatorio y la declaración de reincidencia dados sus antecedentes penales computables.

Resarcimiento millonario y ladrillos

El damnificado de la usurpación y destrucción de su casa aceptó el acuerdo, y aclaró que había recibido una reparación económica por parte de Riva por el daño sufrido.

En este sentido, Antiguala precisó que su asistido le pagó 8 millones de pesos en concepto de indemnización, como también le hizo entrega de dos pallets de ladrillos.

El juez Baquero Lazcano avaló el acercamiento logrado por la Fiscalía y la Defensa y dictó el fallo en esos términos. Destacó que la investigación había reunido pruebas para arribar al dictamen de culpabilidad, entre ellas la declaración del damnificado, de vecinos y policías que intervinieron en el caso, y que además contaban con el reconocimiento del propio imputado.

“Todas estas evidencias dan certeza de la existencia del hecho contenido en la acusación y también la autoría, aún sin considerar la confesión dada en la audiencia”, sostuvo el magistrado.

En cuanto a la pena, dijo que era producto del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa y que es un limitante de su actuación, por lo que debe controlar que la sanción se encuentre dentro de “los topes fijados en la ley de fondo”. Y en este caso, agregó, aparece como proporcional al delito enrostrado.

El asalto al galpón de empaques

Riva cuenta con antecedentes penales. Cumple una condena de tres años de prisión por un resonante asalto cometido el 22 de enero de 2024 en el galpón Raíces Patagónicas de Allen. Fue un hecho resonante en el que Riva junto al menos otras cuatro delincuentes irrumpieron en el predio de la firma y tras reducir al sereno se robaron una caja fuerte, y dinero en efectivo, entre otras cosas, y escaparon en una camioneta. Sin embargo la investigación permitió detener a varios de los integrantes de la banda.

En marzo de este año Riva, meses después de la usurpación, fue condenado a tres años de prisión, castigo que está cumpliendo en el Establecimiento Penal de General Roca. Antiguala anticipó que pedirá la unificación de esa pena con la acordada por la ocupación ilegal de Las Perlas, un trámite que aún está pendiente.

Denuncia que está enfermo y pasa frío

Tras admitir su responsabilidad en el caso de Las Perlas, Riva aprovechó la oportunidad para denunciar que en la prisión de Roca la está pasando mal y tiene problemas de salud.

Dijo que “está pasando frío, no le han dado frazadas, está enfermo de la garganta, no lo llevan al médico y no han atendido su reclamo de dos habeas corpus por este tema”.

En el fallo, el magistrado ordenó comunicar al director del Penal que “de manera inmediata provean de frazadas al condenado y le brinden atención médica, todo ello con comunicación al Juez de Ejecución…”.