Entraron a un supermercado de Cipolletti, intentaron llevarse productos y todo salió mal

Ocurrió en un supermercado de Cipolletti. Personal de seguridad detectó a un hombre y una mujer ocultando productos y dio aviso a la Policía.

La pareja fue descubierta por personal de seguridad privada del comercio. Foto: Gentileza.

Dos personas fueron demoradas este domingo por la tarde luego de protagonizar un intento de robo en un supermercado ubicado sobre calle Esmeralda, en Cipolletti.

El hecho fue advertido por personal de seguridad privada del comercio, que detectó movimientos sospechosos mientras ambos recorrían el local.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de un hombre y una mujer que intentaban esconder distintos productos entre sus prendas de vestir con la intención de retirarse sin abonarlos.

Tras una revisión realizada por los empleados de seguridad, se comprobó que habían ocultado cuatro embutidos.

El aviso a la Policía y la demora

Ante la situación, personal del supermercado dio aviso inmediato a efectivos de la Comisaría 24°, que acudieron rápidamente al lugar.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, ambos fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.

Quedaron involucrados en una causa judicial

Desde la Policía confirmaron que el procedimiento se enmarca en una causa iniciada por tentativa de hurto.

Ahora será la Justicia la que avance con las actuaciones para determinar los pasos a seguir en relación al hecho ocurrido en el comercio cipoleño.

Otros tres detenidos durante un robo en un departamento de Cipolletti

Policías de la Comisaría 32 ubicada en el barrio La Paz de Cipolletti atraparon a tres hombres en el interior de un departamento de ese conglomerado habitacional acusados de haber ingresado a robar.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo alrededor de las 19, cuando una mujer propietaria del inmueble se presentó en la guardia de la unidad y denunció que había advertido el ingreso de desconocidos.

Una comisión de uniformados concurrió de inmediato al lugar acompañada por la dueña y, efectivamente, sorprendieron a tres sujetos que se habían metido en la vivienda mediante el uso de violencia.

Los tres intrusos, de 24, 25 y 42 años de edad, fueron reducidos y trasladados a la dependencia de la fuerza, donde habían quedado detenidos.

La vecina damnificada luego manifestó que la puerta de acceso y una reja que la protegía había sido violentada, y que además faltaba un televisor marca TCL de 42 pulgadas y dos termos Stanley.

Según manifestó, ella no está viviendo en la propiedad, dado que se encuentra en reparación, pero que había pasado por las afueras y advirtió que alguien estaba adentro, por lo que pidió ayuda a la policía.

Personal del Gabinete de Criminalística había sido convocado para efectuar los trabajos periciales de rigor, en busca de huellas e indicios para sumar a la causa penal iniciada caratulada por el momento como “violación de domicilio y robo”. Los tres acusados quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal.