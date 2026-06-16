Le secuestraron valiosas armas de fuego a un coleccionista y teme que "se extravíen"

Le secuestraron rifles, escopetas y fusiles, acreditó que la mayor parte está en regla y pidió recuperarlo. Teme que desaparezcan, por el escándalo en el depósito judicial.

Un productor rural y coleccionista de armas de Sargento Vidal fue imputado por la tenencia ilegal de 11 armas de guerra. Le habían secuestrado 49 en total, y pidió que le devolvieran las que no están en la causa.

Un productor rural y coleccionista de armas fue imputado por poseer once carabinas y fusiles de distinto calibre -varios de ellos de mucha antigüedad- , por no estar debidamente declaradas en el Registro Nacional de Armas (Renar).

La audiencia de formulación de cargos se realizó durante la mañana de este martes por Zoom, y el hombre -que posee la Credencial de Legítimo Usuario - fue responsabilizado de cometer el delito de “tenencia ilegal de arma de guerra”.

El hallazgo del material se produjo de manera fortuita el 19 de junio del año pasado en una chacra de Sargento Vidal , la localidad perteneciente al Municipio de Campo Grande.

Esa tarde el cuidador de la finca había advertido que en la casa principal había luces encendidas y eso le llamó la atención porque el patrón se encontraba de viaje junto a familiares y no debía haber nadie, por lo que alertó a la policía.

Comisaria 44 Villa Manzano

Al lugar concurrieron efectivos de la Comisaría 44 y constataron que habían ingresado intrusos, dado que el interior del inmueble estaba todo revuelto y una ventana había sido violentada.

Pero además descubrieron en distintas dependencias de la vivienda un verdadero arsenal, que posteriormente se comprobó que constaba de 49 armas entre rifles, fusiles y escopetas, por lo que procedieron a secuestrarlas preventivamente.

La fiscal Daniela Ramírez tras leer la imputación y las pruebas recabadas en la investigación pidió a la jueza de Garantías María Agustina Bagniole que le formulara los cargos.

El abogado defensor Gonzalo Rodríguez no se opuso a la descripción de los hechos y la imputación, y pidió que se fijara un plazo de cuatro meses para finalizar el expediente investigativo.

Temor al extravío de las armas de fuego

Pero además también reclamó que le devuelvan las otras 38 armas que integraba la totalidad secuestrada y que no aparecen entre las objetadas, junto a balas y accesorios, dado que el coleccionista acreditó la legalidad de su tenencia mediante la labor de un perito armero.

Alegó en su requerimiento que entre las incautadas hay armas “de gran valor” tanto sentimental como económico y que tienen conocimiento de que se registraron “alguna situación de extravío de armas de fuego”. Se presume que es alusión a las armas secuestradas en distintos hechos delictivos y que se encontraban en un depósito judicial de General Roca y que misteriosamente desaparecieron poco más de un centenar, un escándalo que está siendo objeto de una investigación penal.

“Le preocupa a mi asistido el resguardo de esas armas”, recalcó el profesional.

Rodríguez aclaró que ya había efectuado ese requerimiento a la Fiscalía, pero que no había recibido respuesta. La fiscal Ramírez informó que el peritaje y chequeo de la documentación se había demorado por la cantidad de unidades que debían evaluar y la escasez de personal para desarrollar esa tarea.

Tras evaluar lo expresado por las partes la Jueza Bagniole dispuso formularle los cargos al acusado y un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación, y accedió a que le reintegraran los fusiles que quedaron ajenos a la causa.

Winchester del siglo XIX

Al enumerar las 11 armas secuestradas la fiscal Ramírez mencionó que aparecen escopetas, carabinas, fusiles y rifles de calibres 12 y 44 de marcas legendarias, como Máuser y Winchester. Por caso mencionó que hay modelos 1892 y 1893 y destacó uno Ranger a repetición, como los que se observan en las películas de Cowboys.

El abogado del acusado sostuvo que su defendido es un "referente" entre los legítimos usuarios de armas de fuego, y que por su afición al coleccionismo puso en valor varias piezas.

Aclaró que cuenta con mecanismos para acreditar su tenencia legal y que incluso algunas de ellas por su antigüedad no requieren contar con certificación. Y que también tienen la opción de reempadronarlas, una figura prevista en la normativa.