Buscan intensamente a una mujer de 35 años que desapareció hace días en el Alto Valle

La Policía de Río Negro activó un pedido de búsqueda para encontrar a Cintia Alexis Campos, vista por última vez el pasado 9 de junio.

La mujer fue vista por última vez el martes 9 de junio cerca de las 13:30 horas. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de Cintia Alexis Campos , una mujer de 35 años que permanece desaparecida desde hace varios días.

Según informaron oficialmente, fue vista por última vez el 9 de junio de 2026 alrededor de las 13:30 , y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, Cintia Alexis Campos tiene las siguientes características físicas:

35 años

Nacionalidad argentina

Contextura delgada

Estatura de 1,59 metros

Tez blanca

Cabello castaño oscuro hasta los hombros, con rulos

Ojos marrones

Al momento de desaparecer vestía:

Calza negra

Campera inflada color gris

Zapatillas blancas

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La última vez que fue vista

La mujer fue vista por última vez el martes 9 de junio cerca de las 13:30 horas, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

La búsqueda quedó a cargo de efectivos policiales y se mantiene activo el operativo para intentar localizarla.

Cómo aportar información

Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que tenga datos que puedan ayudar a encontrarla se comunique de inmediato.

Los canales habilitados son:

Llamar al 911

Acercarse a la Comisaría 31° de General Roca

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para encontrarla.

Otra persona desaparecida en la zona

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración urgente para intentar localizar a Axel Ezequiel Aguilar, un joven que permanece desaparecido desde el pasado 12 de junio en el Alto Valle.

Según informaron fuentes policiales, fue visto por última vez en la zona de Ruta Provincial 65 y Ruta Provincial 6, por lo que se activó un operativo de búsqueda y difusión para intentar dar con su paradero lo antes posible.

Cómo identificar a Axel Ezequiel Aguilar

De acuerdo a la información difundida oficialmente, Axel tiene las siguientes características físicas:

Estatura: 1,75 metros

Tez: trigueña

Ojos: marrones oscuros

Seña particular: cicatriz en la ceja derecha

Al momento de ser visto por última vez vestía:

Jeans cargo color mostaza

Camperón tipo parca color negra