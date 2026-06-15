Buscan intensamente a una mujer de 35 años que desapareció hace días en el Alto Valle
La Policía de Río Negro activó un pedido de búsqueda para encontrar a Cintia Alexis Campos, vista por última vez el pasado 9 de junio.
La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de Cintia Alexis Campos, una mujer de 35 años que permanece desaparecida desde hace varios días.
Según informaron oficialmente, fue vista por última vez el 9 de junio de 2026 alrededor de las 13:30, y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.
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Cómo es Cintia y qué datos difundió la Policía
De acuerdo a la información brindada por las autoridades, Cintia Alexis Campos tiene las siguientes características físicas:
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35 años
Nacionalidad argentina
Contextura delgada
Estatura de 1,59 metros
Tez blanca
Cabello castaño oscuro hasta los hombros, con rulos
Ojos marrones
Al momento de desaparecer vestía:
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Calza negra
Campera inflada color gris
Zapatillas blancas
La última vez que fue vista
La mujer fue vista por última vez el martes 9 de junio cerca de las 13:30 horas, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición.
La búsqueda quedó a cargo de efectivos policiales y se mantiene activo el operativo para intentar localizarla.
Cómo aportar información
Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que tenga datos que puedan ayudar a encontrarla se comunique de inmediato.
Los canales habilitados son:
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Llamar al 911
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Acercarse a la Comisaría 31° de General Roca
Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para encontrarla.
Otra persona desaparecida en la zona
La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración urgente para intentar localizar a Axel Ezequiel Aguilar, un joven que permanece desaparecido desde el pasado 12 de junio en el Alto Valle.
Según informaron fuentes policiales, fue visto por última vez en la zona de Ruta Provincial 65 y Ruta Provincial 6, por lo que se activó un operativo de búsqueda y difusión para intentar dar con su paradero lo antes posible.
Cómo identificar a Axel Ezequiel Aguilar
De acuerdo a la información difundida oficialmente, Axel tiene las siguientes características físicas:
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Estatura: 1,75 metros
Tez: trigueña
Ojos: marrones oscuros
Seña particular: cicatriz en la ceja derecha
Al momento de ser visto por última vez vestía:
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Jeans cargo color mostaza
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Camperón tipo parca color negra
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