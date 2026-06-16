Rescatan a un perro que sufría maltratos en Cipolletti: el testimonio de vecinos confirmó la calamidad

El operativo lo realizaron policías de la Comisaría Cuarta ante la intervención de la Funbapia. Encontraron el animal lastimado, por lo que se lo llevaron para resguardarlo. El dueño quedó imputado.

Policías de la Comisaría Cuarta de Cipolletti rescataron un perro que había sufrido maltratos . El operativo se realizó el último lunes en un domicilio del barrio Costa Norte , luego de que fueron informados que integrantes de la Funpabia -Fundación para el Bienestar Animal- iban a inervenir debido a que el ejemplar había sido lastimado .

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un perro amarillo con manchas negras que, efectivamente se encontraba lesionado . Pero además mientras estaban desarrollando la diligencia, varios vecinos se acercaron y afirmaron que el dueño "lo habría golpeado en horario nocturno", informaron fuentes de la dependencia policial.

El can fue resguardado y entregado con posterioridad a los miembros de la organización local que lucha por la protección de los animales. Mientras que también lograron ubicar al propietario y supuesto autor del hecho, quien fue imputado por el delito de "maltrato animal".

Sanciones previstas en la ley

El maltrato de animales está penado por la Justicia. Los casos graves, considerados "crueldad", pueden se tramitados en la esfera penal de acuerdo a lo que establece la Ley 14.346. Como por ejemplo el caso Estelita, la perra que murió luego de que su responsable la atara el cuello con una soga y la arrastrara varios kilómetros con su auto por la Ruta Chica, entre Cipolletti y Fernández Oro. El autor del hecho fue condenado a pagar una suma de 130 mil pesos para que las ONG puedan continuar ayudando a otros animales, además de otros 30 mil en concepto de reparación simbólica para realizar una escultura o mural en memoria de Estelita, con el objetivo concientizar a la sociedad. A su vez, le prohibieron la tenencia de animales no humanos, hasta tanto realice una capacitación en derecho animal, la cual podrá llevar a cabo de manera virtual en un plazo no mayor a los dos años con un mínimo de 20 horas.

Otros hechos han sido considerados faltas contravencionales tratados por la Justicia de Paz como el que sucedió con una mujer que reside en la Isla Jordán le secuestraron cuatro perros en grave estado de abandono y fue acusada por maltrato animal. La causa también recayó en el Ministerio Públio Fiscal, donde resolvieron archivar el expediente y enviarlo al Juzgado de Paz por tratarse de una violación al Código Contravencional. Finalmente la acusado hizo un acuerdo para que le otorgaran una suepención del proceso a prueba consistente en pagar una multa de 120.000 pesos y el compromiso de no adoptar más animales.

Control municipal

En tanto que el municipio de Cipolletti también contempla el cuidado de los animales con la intervención del Juzgado de Faltas. Está en vigencia la ordenanza 293/16, que tiene como objeto regular la tenencia responsable, plantear los requisitos para transitar por la vía pública, cuidado, protección, control de animales domésticos o mascotas y/o comercialización de los mismos y disposiciones generales para el Refugio Municipal de Animales. El castigo por vulnerar la norma también se paga con multas.

Con respecto a sus artículos más destacados se encuentran el 5, que advierte que "Queda totalmente prohibido en el ámbito del Municipio de Cipolletti la matanza y el maltrato de animales de compañía".

incluso desde el ámbito comunal se alienta a los vecinos a realizar denuncias sobre maltrato animal. Se pueden enviar un correo electrónico a [email protected], o comunicarse al 147. Desde el Juzgado de Faltas se indicó que los denunciantes deben identificarse al realizar la denuncia, lo que no implica que se pueda realizar de forma anónima.