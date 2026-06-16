Quejas por el humo en La Anónima: cuándo terminará la limpieza del depósito

Tras los reclamos de los vecinos afectados por el humo, desde el Municipio dieron detalles sobre el plan de trabajos para realizar la limpieza definitiva del predio incendiado.

Tras el grave incendio que destruyó el depósito de la firma La Anónima en Cipolletti , la situación ambiental y la seguridad en el sector continúan bajo un estricto esquema de monitoreo y planificación oficial. En las últimas horas, el Ejecutivo local comenzó a definir los pasos a seguir para el saneamiento definitivo del predio ubicado sobre la calle Tres Arroyos .

La persistencia de la humareda motivó las quejas de los habitantes de los barrios linderos, quienes reclaman de forma constante por el humo denso que invade sus casas y afecta la vida cotidiana. Este escenario generó malestar debido a que en el Municipio se relativizaba el impacto del humo que aún surge desde el interior del edificio.

Este martes, desde el Ejecutivo se informó en qué etapa se encuentra el plan de remediación tras el incendio y los plazos estimados para que el sector vuelva a la normalidad.

Plan de saneamiento y demolición en marcha

Para avanzar en una solución, se encuentra operativo el Comité de Guardia, un espacio interdisciplinario compuesto por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de la empresa La Anónima y autoridades de la Municipalidad de Cipolletti.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, informó que se mantuvo una reunión clave con la gerencia de la empresa para darle seguimiento a la contratación de una firma ambiental. Esta firma privada se encargará del saneamiento, la demolición de la estructura que quedó en pie y la disposición final de la estructura del galpón siniestrado.

La anónima desde adentro

Respecto a los tiempos administrativos y de seguros, el funcionario detalló: “El sábado 13 de junio se presentó la segunda empresa requerida por los procesos del seguro y administrativos, y este martes se compararán las dos propuestas y planes de trabajo planteadas para determinar la contratación e inmediata puesta en marcha del plan de trabajo” en el depósito regional de La Anónima, ubicado en calle Tres Arroyos.

Desvíos de tránsito y medidas de seguridad

Mientras se definen las adjudicaciones, los desvíos del tránsito vehicular continúan vigentes en las inmediaciones del depósito. Inspectores municipales mantienen la calle Tres Arroyos completamente cerrada al paso de vehículos desde la intersección con Toschi hasta la calle Medela. Tampoco se puede atravesar ese tramo a pie.

Actualmente, la estructura con riesgo de colapso se encuentra totalmente cercada para resguardar la seguridad pública antes de iniciar la fase final de limpieza y remoción de los escombros. Desde Protección Civil se solicitó de manera estricta a los vecinos no acercarse a la zona afectada y respetar rigurosamente la señalización colocada.

Cuándo se terminará la humareda en el sector

La principal incertidumbre de la comunidad está ligada al cese definitivo de la combustión interna en las ruinas del galpón. Según las estimaciones oficiales provistas por el Comité de Guardia, la resolución de este problema ambiental está supeditada al ingreso de la maquinaria pesada al predio donde se produjo el incendio.

“Se estima que entre el día miércoles o jueves, comenzarán los trabajos en el interior del galpón y con esos movimientos se podría trabajar sobre las cenizas del interior y finalizar con el humo definitivamente esta semana”, agregó el secretario municipal Dijkstra.