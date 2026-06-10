Refuerzan los cortes en el depósito de La Anónima: "Hay riesgo de vida para los que crucen"

Refuerzan los cortes y vallado sobre la calle Tres Arroyos en inmediaciones al galpón incendiado de La Anónima.

Una semana después del devastador incendio que arrasó el depósito regional de La Anónima sobre calle Tres Arroyos al 600, el municipio de Cipolletti resolvió mantener los cortes totales de tránsito en todas las arterias que rodean el predio siniestrado.

Las inspecciones técnicas realizadas en los días posteriores al siniestro determinaron que las estructuras remanentes presentan un riesgo elevado de colapso, lo que convierte a la zona en un área de peligro real para cualquier persona que intente ingresar o transitar en sus inmediaciones.

Julio Dijkstra , secretario de Gobierno del Municipio cipoleño, brindó precisiones en diálogo con LU19 y fue contundente respecto al estado del lugar y a los pasos que se seguirán en los próximos días. "Esta semana comenzaremos con los planes de trabajo para la remoción de la estructura", afirmó el funcionario, quien aclaró que la intervención estará a cargo de personal especializado y de una empresa contratada específicamente para llevar adelante tanto la demolición como la disposición final de los materiales comprometidos por el fuego.

VALLADO INCENDIO GALPON LA ANONIMA ECP (4) El Comité de Guardia dispuso continuar con los cortes totales al tránsito y peatones sobre las inmediaciones al depósito. Estefania Petrella

El riesgo de derrumbe, el factor determinante

El principal argumento técnico que sostiene la continuidad de los cortes es el estado crítico de las paredes y techos del depósito. "Las inspecciones determinaron que hay mucho riesgo de derrumbe", subrayó Dijkstra, y precisó que se trata de estructuras que alcanzan los diez metros de altura. En ese marco, la vibración que generan los vehículos al circular por las calles aledañas representa una amenaza concreta: cualquier movimiento del suelo podría precipitar el colapso de los muros sobre la vía pública o sobre personas que se encuentren en el perímetro.

"Hay un riesgo de vida para la gente que cruce, se meta o vaya a curiosear al lugar a sacar fotos", sostuvo, y llamó a los vecinos a respetar las vallas de contención dispuestas por el Comité de Guardia. "Les pedimos paciencia ante todo, que se cuiden de no correr las vallas", agregó, al tiempo que informó que se reforzó tanto el personal policial en la zona como la señalización y la cartelería informativa.

INCENDIO GALPON LA ANONIMA DIA DESPUES ECP (79) Se confirmó que esta semana comenzarían los trabajos de remoción por parte de una empresa especializada. Estefania Petrella

Contaminación en el interior del perímetro

Más allá del riesgo estructural, el predio concentra también un problema ambiental de consideración. Aunque el perímetro externo se encuentra enfriado gracias a la intervención sostenida de los Bomberos Voluntarios, en el interior del área clausurada persiste una importante masa de cenizas y materiales contaminantes, producto de la diversidad de mercaderías que se almacenaban en el depósito: alimentos, electrodomésticos, prendas de vestir y artículos de consumo masivo que abastecían cerca de 30 sucursales de la cadena en toda la región.

"La empresa que realice los trabajos se encargará del saneamiento y la disposición final de los materiales", precisó Dijkstra. Esos residuos deberán ser tratados como material contaminante bajo protocolos específicos antes de que pueda iniciarse la fase definitiva de demolición y limpieza del predio. Esta etapa es, justamente, el cuello de botella que condiciona cualquier posibilidad de rehabilitar el tránsito en el sector.

La anónima desde adentro

La causa del siniestro: accidental pero no fortuita

En paralelo a las tareas operativas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti finalizó el peritaje encargado para determinar el origen del incendio iniciado en la madrugada del martes 2 de junio. Las conclusiones del informe firmado por el jefe institucional, Gonzalo Cardozo, confirman que el fuego se desató en un galpón externo contiguo al depósito, una construcción abandonada que albergaba una gran cantidad de material combustible sólido, principalmente maderas y otros elementos que favorecieron la propagación.

Según el documento pericial, las llamas avanzaron de forma ascendente hasta alcanzar las aberturas del sector este del depósito, por donde ingresaron al interior. Una vez dentro, la combinación de una carga de fuego significativa con el aporte de oxígeno permitió una propagación de enorme velocidad e intensidad que terminó por arrasar los cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos de la instalación.

El peritaje concluye que el incidente se encuadra en la categoría "Hipotético-Accidental": no se encontraron acelerantes ni elementos propios de un inicio deliberado, aunque los investigadores no descartan que tales elementos pudieran haber sido consumidos por el propio fuego.

VALLADO INCENDIO GALPON LA ANONIMA ECP (8) El refuerzo del corte se da por la alta probabilidad de derrumbe de las instalaciones afectadas. Estefania Petrella

Los desvíos vigentes

Mientras avanza el proceso para la remoción, el Comité de Guardia —integrado por Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Medio Ambiente, referentes de La Anónima y autoridades municipales— mantiene activo el operativo de contención. El tránsito permanecerá interrumpido sobre calle Toschi desde su intersección con Medela hasta el ingreso al estacionamiento del Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. La evaluación sobre la posibilidad de habilitar la circulación de vehículos livianos en el área continuará en función del avance de los trabajos y de los resultados de las inspecciones técnicas que se realicen durante la semana.