Del Alto Valle al Mundial 2026: así viven el debut de Argentina los vecinos que viajaron

Historias de esfuerzos para llegar a Kansas y el orgullo a flor de piel. "Es un sueño para un pibe de barrio como yo, no pude dormir"... También el color desde Río Negro.

Con banderas, historias de sacrificio y mucho orgullo por sus raíces, fanáticos del Alto Valle se preparan para alentar en vivo a la Selección Argentina en el debut de este martes en la Copa del Mundo . Desde Kansas City hasta las playas de Las Grutas, el entusiasmo albiceleste también tiene sello regional.

En la colorida previa al estreno ante Argelia desde las 22, un vecino de General Roca se convirtió en protagonista al aparecer en una transmisión en vivo de C5N desde Kansas City, una de las sedes oficiales del Mundial. Con un estandarte celeste y blanco en sus manos y toda la ilusión intacta, Agustín representó el fervor de los hinchas que acompañan a la Selección en cualquier rincón del planeta.

Durante la entrevista, bromeó con el reportero sobre la extensa travesía que realizó para llegar a Estados Unidos. "De Neuquén a Aeroparque, de allí a Ezeiza, de ahí a Panamá, Costa Rica, Dallas y Kansas. ¿Si salí en la Fiesta de la Manzana en febrero? Más o menos", contó entre risas.

valletanos en el debut de Argentina en el Mundial

Fiel a sus raíces valletanas, también llevó un particular “regalo” para el viaje. "Me traje unas manzanas y unas peras, a ver si las canjeamos", dijo mientras agitaba una bandera con la inscripción “Messi” y el número 10.

El orgullo allense también estará en la tribuna

Otro de los representantes de la región será Max Ortiz, un joven científico oriundo de Allen que actualmente brilla en Estados Unidos. En la previa del debut argentino, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales mientras preparaba su bandera celeste y blanca.

“Pegar letras en una bandera no te puede hacer emocionar hasta las lágrimas… Búsquenla en el debut de Argentina en el Mundial, porque ahí vamos a estar representando a mi gente linda. Siempre orgulloso de llevar por el mundo la marca ARGENTINA, ALLENSE y ORTIZ!”, publicó en Facebook.

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Su mensaje rápidamente cosechó muestras de apoyo de vecinos y amigos que celebraron que un allense pueda estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

En un breve contacto con LM Cipolletti en la mañana de este martes agregó: "En este momento estoy en el avión yendo para Kansas City, tengo 6 horas. Voy a estar en fila 10, atrás del arco. Emocionadisimo, nos encontramos con argentinos. No pude dormir, es un sueño para un pibe de barrio como yo alentar a la Argentina en mi primer mundial".

Los Grutynos llevaron el color de Río Negro a TN

La pasión mundialista también tuvo representación desde la costa atlántica. Los Grutynos volvieron a aparecer en la pantalla de TN mostrando todo su color y entusiasmo desde Las Grutas. El grupo compartió imágenes en vivo mientras alentaba a la Selección junto a alumnos y docentes de la Escuela 184.

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“Los Grutynos en vivo por @todonoticias alentando a la @afaseleccion en la previa del Mundial junto a la Escuela 184 de Las Grutas, Río Negro. ¡Vamos Argentina!”, publicaron en sus redes sociales.

Un albinegro en las tribunas mundialistas

El Club Cipolletti también tuvo su pequeño guiño mundialista. A través de una historia publicada en Facebook, la institución compartió la imagen de un joven hincha luciendo la camiseta del albinegro durante un partido de la Copa del Mundo.

La fotografía despertó el orgullo de los simpatizantes cipoleños, que vieron cómo los colores del club también encontraron un lugar entre las tribunas mundialistas.

Desde General Roca, Allen, Cipolletti y Las Grutas, los hinchas rionegrinos vuelven a demostrar que la pasión por la Selección no conoce distancias. Algunos recorrieron miles de kilómetros para llegar a las sedes mundialistas; otros alentaron desde sus ciudades con la misma intensidad. Todos comparten el mismo sueño: ver a Argentina comenzar con el pie derecho y sentirse parte de una historia que une al país entero.