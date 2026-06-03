Mundial 2026: La original movida celeste y blanca de Municipio rionegrino

La original propuesta para encender la pasión, apoyar a la selección y que empiece a notarse el clima mundialista. Cómo participar y los premios.

Se espera que los vecinos se enganchen con la original inciativa. Foto ilustrativa de google.

Dicen que esta previa mundialista viene más "tranqui" que las anteriores pero en Chimpay no se resignan y quieren encender la pasión ... Con el objetivo de llenar las calles de celeste y blanco y fomentar el espíritu futbolero entre los vecinos, en la antesala del Mundial 2026 el municipio lanzó una original propuesta que invita a decorar los frentes de las viviendas con los colores de la selección Argentina y participar por importantes premios.

La iniciativa busca que las familias se sumen al clima mundialista adornando sus casas con banderas, guirnaldas, carteles, luces y cualquier elemento creativo que refleje el apoyo a la Selección. Para participar, los vecinos deberán tomar una fotografía de la decoración , compartirla en sus redes sociales y etiquetar al Municipio de Chimpay .

Quienes formen parte de la propuesta estarán participando del sorteo de un Smart TV de 43 pulgadas y un Smart TV de 32 pulgadas , premios que buscan incentivar la participación y reconocer el esfuerzo y la creatividad de las familias.

chimpay ceferino Chimpay, los pagos de Ceferino Namuncurá, se viste de celeste y blanco.

Desde la organización destacaron que la actividad apunta a generar un ambiente festivo en toda la localidad, promoviendo la unión de la comunidad a través del deporte y la identidad nacional.

Cómo participar del concurso por el Mundial 2026

Los interesados tendrán tiempo para sumarse hasta el 15 de junio, fecha límite para publicar las imágenes y completar la participación. En tanto, el 20 de junio se realizará la entrega de los premios a los ganadores del sorteo.

Con esta propuesta, Chimpay busca que cada barrio se vista de celeste y blanco y que la emoción del fútbol se viva en cada rincón de la localidad. Una movida que "pinta bien".

La Scaloneta se prepara...

La Selección argentina completó su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Lionel Scaloni dispuso una práctica táctica y formal de fútbol en la que delineó el primer once tentativo de cara al amistoso del próximo sábado ante Honduras, el cual se disputará en el Kyle Field de Texas.

El arco fue ocupado por Gerónimo Rulli, quien asoma como el segundo arquero dentro de la nómina para este certamen y será el encargado de defender los tres palos en el primer examen en territorio norteamericano de cara a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

seleccion argentina

La línea defensiva estuvo compuesta por Nicolás Capaldo, que podría meterse en la lista debido a las lesiones musculares de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina; en la zaga central, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Por último, Nicolás Tagliafico estuvo en el lateral izquierdo, demostrando ser una fija en el puesto.

En la mitad de la cancha, Scaloni ensayó con un tridente que sale de memoria: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. La intención es aceitar los circuitos de juego para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia el 16 de junio.

Por su parte, el ataque exhibió una fisonomía renovada con Giuliano Simeone y Thiago Almada por los costados ante la ausencia de Lionel Messi y Julián Álvarez por problemas físicos; además, como única referencia de área estuvo Lautaro Martínez, de gran temporada en el Inter de Milán.