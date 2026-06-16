Alarma en Cipolletti: le abrieron la camioneta sin romper nada y sospechan de una modalidad cada vez más usada

Ocurrió durante la madrugada en Cipolletti. Delincuentes bajaron de un auto, abrieron una camioneta estacionada y escaparon con varias pertenencias.

El hecho de inseguridad se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este lunes. Foto: Gentileza.

Un vecino de Cipolletti denunció haber sido víctima de un robo durante la madrugada del lunes, cuando desconocidos abrieron su camioneta estacionada frente a su domicilio y se llevaron distintas pertenencias.

El hecho ocurrió sobre calle Alberdi, en el barrio Brentana, a pocos metros de Alem, en una situación que ahora genera preocupación entre vecinos de la zona.

Según relató el damnificado, todo ocurrió alrededor de las 4:05 de la madrugada .

De acuerdo a su reconstrucción, los delincuentes llegaron a bordo de un Hyundai i30 de patente vieja, un modelo poco habitual en la ciudad. Del vehículo descendieron dos personas.

“Estacionó a las 4:05 frente a mi domicilio, delante de nuestra camioneta. Se bajaron dos individuos, uno con campera de River y otro con una campera de una empresa de servicios petroleros”, detalló la víctima en diálogo con el periodista Miguel Parra.

No rompieron nada - así robaron una camioneta durante la madrugada en Cipolletti

El vecino destacó que el modelo del auto podría ser fácilmente reconocible debido a que no es frecuente verlo circular.

Sospechan que utilizaron un inhibidor

Lo que más llamó la atención del propietario fue la forma en la que lograron abrir el vehículo.

Según explicó, no encontraron ningún tipo de daño ni signos de violencia, por lo que sospechan que los autores utilizaron algún sistema inhibidor para bloquear el cierre centralizado.

“Abrieron la camioneta con algún tipo de inhibidor, porque no rompieron nada. Hoy, incluso con la llave original, costaba abrirla y cerrarla a distancia”, aseguró con indignación.

Qué fue lo que se llevaron

Del interior de la camioneta sustrajeron una muda de ropa, un par de zapatillas Adidas de adulto y unas zapatillas Puma de niño.

Todos los elementos eran usados, pero el damnificado decidió hacer pública la situación para advertir a otros vecinos y pedir que estén atentos ante la presencia de este vehículo sospechoso circulando por la ciudad.

Piden estar alerta

Tras difundir lo ocurrido, el vecino buscó alertar a la comunidad de Cipolletti sobre este tipo de robos silenciosos, una modalidad que genera cada vez más preocupación porque permite abrir vehículos sin dejar rastros visibles.

La advertencia apunta a extremar cuidados, especialmente durante la noche y madrugada, cuando estos hechos suelen repetirse.