Otra vez un intruso en La Paz: tenía tobillera GPS, andaba armado y a los tiros

Una vecina denunció que un sujeto se había metido a su departamento, que está en obra. La Policía lo encontró y lo detuvo. Las víctimas lo atacaron a golpes.

El sujeto fue detenido en el barrio La Paz. Andaba armado y llevaba una tobillera de rastreo satelital.

Un hombre fue detenido por meterse a un departamento del barrio La Paz. La vivienda se encuentra desocupada porque le están efectuando tareas de reparación edilicias. Sin embargo, fue descubierto, golpeado y terminó preso.

El hecho ocurrió el martes por la noche, minutos después de las 23 mientras la atención general estaba puesta en el partido de la Selección Argentina, y por sus similares características se asemeja al ocurrido el domingo por la noche en ese mismo conglomerado habitacional, donde una mujer también denunció que desconocidos habían ingresado sin su permiso.

En este caso la gravedad se acentúa debido a que el arrestado lleva una tobillera de rastreo satelital, por lo que es vigilado por la Justicia , pero además lo acusan de andar con un revólver cargado de balas. Incluso hay testimonios que afirman que andaba a los tiros .

Cómo fue el operativo

Policías de la Comisaría 32 ubicada en el mismo plan de viviendas fueron alertados mediante un llamado telefónico precisamente que se habían escuchando detonaciones en el interior del barrio y que temían que fueran disparos de armas de fuego.

Una patrulla fue hasta el lugar indicado y los uniformados se encontraron con una mujer que afirmó que un sujeto armado había entrado a su departamento que no están habitando momentáneamente porque le están realizando obras, precisaron fuentes de la dependencia de la fuerza.

Pistolero La Paz 5

Ya en la propiedad los efectivos constataron que la reja que la puerta había sido forzada y que del interior se escuchaban ruidos sospechosos, por lo que los policías procedieron a entrar de manera inmediata. Y allí encontraron al intruso, quien al verse descubierto rompió una ventaba de la parte posterior del inmueble con intenciones de escapar, aunque fue atrapado.

Pero en esa maniobra los efectivos alcanzaron a observar que había arrojado un revólver hacia afuera, quedando cerca de la ventana violentada.

Por si fuera poco, mientras era reducido y le colocaban las esposas para trasladarlo a la unidad, apareció en ese momento la propietaria de la casa y un hermano, quienes agredieron al desconocido cuando ya estaba inmovilizado, por lo que fue retirado inmediatamente, destaca el reporte.

Un revólver y tiros al aire

El detenido tiene 46 años de edad y posee un dispositivo de monitoreo electrónico por cusas aún no precisadas. Quedó a disposición del fiscal Gabriel Lamas, quien debía definir la calificación de la causa y tramitar la formulación de cargos, que se realizaría en las próximas horas.

En tanto que personal del Gabinete de Criminalística efectuó los trabajos periciales de rigor en el lugar del hecho, donde secuestraron un arma de fuego supuestamente descartada por el imputado. Se trata de un revolver calibre 32 con seis balas en el tambor.

Mientras que la víctima relató a los policías que el incidente se inició momentos antes que ellos se presentaran con disparos que el sujeto habría efectuado al aire con el fin de intimidarla. El llamado recibido en el Comando Radioeléctrico de la fuerza había manifestado también que se habían escuchado fuertes explosiones y que alertaban que podrían tratarse de tiros.