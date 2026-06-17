Qué pasó con los tres hombres atrapados en un departamento del barrio La Paz

Son los sujetos que irrumpieron el domingo por la noche en el inmueble. Les iniciaron una causa judicial y les impusieron medidas cautelares. Pocas horas después se produjo un hecho similar en el mismo plan habitacional.

Los tres hombres que fueron atrapados dentro de un departamento del barrio La Paz de Cipolletti al que habían entrado tras violentar la puerta quedaron imputad o s por el delito de "daño y violación de domicilio".

Los cargos fueron formulados a Lautaro Segovia, Matías Sebastián Meriño Carrasco y Matías Javier Martín en una audiencia realizada el martes. No quedaron en prisión preventiva, aunque deberán cumplir medidas de comportamiento, entre ellas la prohibición de acercamiento a las víctimas hasta que los lleven a juicio.

El fiscal Adjunto de turno, Juan Pablo Escalada, expresó que los tres hombres, 24, 25 y 42 años de edad, fueron detenidos el domingo por la noche luego que la propietaria del inmueble advirtiera la presencia de personas desconocidas en su interior.

Ladrones barrio La Paz Los tres detenidos en el interior de un departamento del barrio La Paz, donde constataron el faltante de un televisor y dos termos. Policía Río Negro

Según relató, los imputados habrían ingresado a la vivienda previo a la rotura de la cerradura sin la autorización expresa o presunta de la dueña del inmueble.

Una vecina advirtió la situación y dio aviso a la propietaria, quien se hizo presente con personal policial de la Unidad 32.

El fiscal informó que ninguno de los acusados cuenta con antecedentes penales computables, por lo que solicitó al juez la medida cautelar de prohibición de acercamiento al departamento donde se produjeron los hechos y al domicilio de la denunciante, sumado a un impedimento total de contacto y por cualquier medio.

El defensor oficial que representó a los tres imputados, Rodrigo Martínez, no objetó la formulación de cargos ni la medida cautelar solicitada, indicando que sus defendidos están en condiciones de acatar sin mayores inconvenientes.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar tal cual la pidió el fiscal.

Departamento en obra

Durante el operativo en que se concretaron los arrestos la damnificada le manifestó a los uniformados que concurrieron en su ayuda que el departamento se encuentra deshabitado porque le están realizando obras de reparación. Indicó que había pasado por el lugar, y que había advertido ruidos extraños, por eso pidió ayuda a la Comisaría.

También manifestó que la puerta de acceso y una reja que la protegía había sido violentada, y que además faltaba un televisor marca TCL de 42 pulgadas y dos termos Stanley.

Esa desaparición no aparece en la acusación formulada a Segovia, Meriño Carrasco y Martín. La investigación que se desarrollará durante estos próximos cuatro meses deberá determinar si tienen algún tipo de responsabilidad y si les agravan los cargos.