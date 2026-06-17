Dolor por la muerte de una conocida dirigente de fútbol de la región

La comunidad del fútbol rionegrino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de María Alejandra Beacon , quien se desempeñaba en la Liga Rionegrina de Fútbol y era hija de su presidente, Alberto Beacon .

Su partida, ocurrida a los 48 años , generó una gran conmoción entre dirigentes, clubes, deportistas y allegados , quienes hicieron llegar sus mensajes de condolencias y acompañamiento a la familia en este difícil momento.

A través de comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales, las instituciones que integran la Liga expresaron su profundo pesar por la pérdida y manifestaron su solidaridad con los seres queridos de Alejandra. En cada mensaje se destacó su compromiso con la actividad deportiva y el afecto que supo construir a lo largo de los años dentro del ámbito futbolístico regional.

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Desde hace tiempo, Alejandra formaba parte del trabajo cotidiano de la entidad madre del fútbol de la comarca, donde cumplía funciones administrativas y acompañaba el crecimiento y desarrollo de la actividad deportiva. Su labor y dedicación la convirtieron en una figura muy apreciada por quienes comparten el día a día de la Liga.

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Sus restos fueron velados este miércoles en la Sala C de Casella, ubicada en Mitre 662 de Viedma. La noticia de su fallecimiento enluta al fútbol regional, que hoy despide con profundo respeto y dolor a una persona estrechamente vinculada a la vida institucional de la Liga Rionegrina.