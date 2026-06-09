Dolor por la muerte de querido joven de la zona: el comunicado de Bomberos y luto en la UNCo

La triste noticia se conoció este martes y desde ambas instituciones se expresaron en redes sociales. Día de duelo en la Universidad Nacional del Comahue y emotivos mensajes.

La muerte del ex Bombero Voluntario generó dolor en esa institución, en la Facultad -foto- y en toda la comunidad.

La comunidad de General Roca se encuentra conmovida tras conocerse la muerte de Facundo Martínez , un joven muy querido que dejó una profunda huella por su vocación de servicio y su paso por el ámbito universitario.

En las últimas horas, tanto el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios como la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue expresaron públicamente sus condolencias y acompañamiento a la familia.

Sumamente emotivo fue el último adiós que le brindaron desde el cuartel. Facundo Martínez ingresó a la institución como aspirante durante el período 2015/2016 . Tras completar su formación con compromiso, juró como Bombero Voluntario en 2016 .

Durante sus años de permanencia, participó activamente en guardias, capacitaciones y diversos servicios de emergencia junto al resto del cuerpo. En febrero de 2023, debido a compromisos laborales, solicitó su baja formal de la institución.

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Sin embargo, desde el cuartel destacaron que nunca dejó de ser parte de ellos y que continuó ligado afectivamente. Cada vez que regresaba a la ciudad, Facundo se acercaba a las instalaciones para reencontrarse con sus excompañeros, quienes hoy lo recuerdan a través de anécdotas y momentos compartidos en el servicio.

Duelo institucional en la Universidad Nacional del Comahue

Por su parte, la FADECS declaró duelo institucional para este martes 9 de junio a raíz de la lamentable pérdida. Martínez era estudiante de abogacía, además de ser hijo de una trabajadora no docente y de un graduado de esa casa de estudios, lo que genera un dolor directo en toda la comunidad académica.

Facundo, para ser más precisos, era hijo de Mercedes Jerez, trabajadora nodocente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS), y de Jorge Luis Martínez, graduado en Comunicación Social y Abogacía en esa misma casa de estudios y actual profesor en la Facultad de Economía y Administración (FAEA) de la Universidad Nacional del Comahue.

A través de un comunicado oficial, la institución universitaria expresó su pesar y transmitió su solidaridad a los familiares, remarcando el vacío que deja su partida antes de tiempo.

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La medida dispuesta por las autoridades universitarias incluyó la justificación de inasistencias para docentes, estudiantes y personal nodocente a partir de las 14. Esta decisión se tomó con el objetivo de facilitar el acompañamiento a los familiares, amigos y afectos de Facundo durante su despedida.