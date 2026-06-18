Nueva campaña en Cipolletti: tres jornadas gratuitas para castrar perros y gatos

El Municipio confirmó operativos gratuitos para perros y gatos en distintos barrios. Cómo anotarse, fechas y requisitos obligatorios.

La Municipalidad de Cipolletti anunció nuevas jornadas de castraciones para mascotas. Foto: Gentileza.

Los vecinos de Cipolletti que tengan perros o gatos podrán acceder a nuevas jornadas gratuitas de castración que se realizarán durante tres sábados consecutivos en distintos sectores de la ciudad.

Desde el área de Zoonosis informaron que los operativos especiales se desarrollarán los días 20 y 27 de junio, y 4 de julio , a partir de las 10 de la mañana .

La iniciativa busca facilitar el acceso a la castración y reforzar las políticas de cuidado responsable de mascotas.

Cómo sacar turno para castrar a tu perro o gato

Desde el Municipio aclararon que los turnos deben solicitarse previamente, ya que no habrá atención espontánea el mismo día.

Los vecinos pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, a los siguientes números: 299-5692877 - 299-5720311

El cronograma completo de las jornadas

Las jornadas se realizarán en distintos puntos de la ciudad:

Sábado 20 de junio en Centro Comunitario de Ferri (La Alianza y Tulipanes)

Sábado 27 de junio en Centro Comunitario de Ferri (La Alianza y Tulipanes)

Sábado 4 de julio en Barrio La Cascada (Sector B Manzana 1 Lote)

Qué requisitos hay que cumplir

Desde Zoonosis remarcaron que para poder realizar la cirugía se deberán cumplir estas condiciones:

La persona que lleve al animal debe ser mayor de edad .

Presentar DNI .

Los perros deben asistir con correa y collar .

En caso de ser necesario, llevar bozal .

Los gatos deben trasladarse en jaula, canil o bolso de transporte.

Además, el responsable deberá permanecer en el lugar hasta que la mascota salga de cirugía y sea entregada.

Por qué es importante castrar a las mascotas

Desde el Municipio explicaron que las castraciones forman parte de una de las principales políticas públicas vinculadas al bienestar animal y al control poblacional.

A través de este procedimiento se busca prevenir enfermedades, evitar la reproducción no deseada y reducir la cantidad de animales en situación de calle.

Para más información, los vecinos pueden consultar el sitio oficial del municipio: Municipalidad de Cipolletti