Dos muertos en un tremendo choque frontal entre dos camionetas en una ruta rionegrina

El siniestro se produjo durante la mañana de este jueves en proximidades de la salina del Gualicho, a pocos kilómetros de San Antonio Oeste. Habría una persona herida. Policías, Bomberos y personal médico en el lugar.

Las dos camionetas que chocaron en la Ruta Provincial 2, cerca de la salina del Gualicho, en la costa Atlántica rionegrina.

Dos personas murieron y al menos otra fue hospitalizada como consecuencia de un tremendo choque semifrontal entre dos camionetas registrado durante la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 2 que une la región Atlántica rionegrina con el Valle Medio.

El siniestro se produjo en un sector de recta ubicado en proximidades de la salina Del Gualicho. Las primeras informaciones indican que una camioneta Ford Ranger doble cabina color gris por causas aún no establecidas impactó contra un utilitario tipo Peugeot Partner que circulaba en sentido contrario.

Hasta el momento no hay información respecto a la identidad y procedencia de las víctimas. Un trascendido indica que uno de los rodados pertenecería a una empresa de telefonía.

Choque fatal Ruta 2 Salina 2

Personal policial del Cuerpo de Seguridad Vial, Bomberos y profesionales del hospital de San Antonio Oeste habían concurrido al lugar de la tragedia.

Fotografías muestran que ambos vehículos resultaron destruidos, lo que muestra la violencia con que se produjo el impacto.

Una de las camionetas había quedado sobre la cinta asfáltica, por lo que el tránsito vehicular había sido interrumpido, generándose extensas filas en ambos sentidos.

Las personas fallecidas aún se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos. Bomberos esperaban la orden judicial para comenzar el operativo para extraer los cuerpos. En tanto que un tercer accidentado, presumen que el conductor de la camioneta gris, había sido trasladado al hospital local, pero luego se decidió derivarlo a Viedma a raiz de las graves heridas que sufrió.

Por otra parte, habían sido convocado el equipo del Gabinete de Criminalística de la región para comenzar a realizar los trabajos periciales en busca de indicios y elementos que permitan determinar como se produjo el choque y si hubo responsabilidades entre los conductores.

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