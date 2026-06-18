Nueve empresas compiten por el Paseo del Mercado: costos y plazos de una obra que transformará a Cipolletti

En medio de un gran interés del sector privado, se realizó este jueves la apertura de sobres. Detalles de un ambicioso proyecto urbano.

Con una amplia presencia de oferentes el municipio llevó a cabo este jueves la apertura de sobres del llamado de Licitación Pública N° 16/26, correspondiente a la ambiciosa obra “ Paseo del Mercado " , el nuevo y moderno Parque que estará ubicado en General Pacheco , entre Rivadavia y Mengelle, de nuestra ciudad.

Desde el área de prensa de la Municipalidad de Cipolletti se informó que se presentaron un total de 9 ofertas interesadas en llevar a cabo el proyecto: NH Construcciones, Svara Ingeniería Civil SRL, Rutas del Valle SAS, Obras y Desarrollos S.A , Cepiem SRL, Saycon SRL, Diadema SAS, Quatro SRL, y QTH SRL.

Encabezaron el acto licitatorio el Intendente Rodrigo Buteler , el secretario de Obras Públicas Gustavo Zovich , y la directora de Obras de Infraestructura, Natalia Centurión .

Zovich al respecto informó que la documentación presentada será evaluada por el área legal para luego notificar a la empresa adjudicada, dentro de un plazo de 30 días aproximadamente.

Lo que hay que saber del Proyecto

El proyecto Paseo de Mercado se desarrollará en un terreno que históricamente constituyó un espacio excedente del tejido urbano. La propuesta busca revalorizar y poner en uso este sector, incorporándolo al circuito de espacios públicos de la ciudad mediante un diseño que favorece la circulación peatonal, el encuentro ciudadano y la integración paisajística.

El diseño toma como referencia al álamo, especie emblemática del Valle, como elemento representativo del paisaje regional. Este se incorpora como protagonista del arbolado y objeto de diseño, especialmente en las dos cabeceras que conforman los puntos de inicio y cierre del recorrido.

licitación Paseo Mercado

El Parque posee un trazado lineal, entre calles Mengelle y Rivadavia, que conecta dichas cabeceras mediante un espacio apergolado central, conformando un recorrido continuo que estructura el conjunto. La propuesta se completa con áreas de estar, sectores parquizados y equipamiento urbano que aportan confort y funcionalidad al espacio.

Los elementos principales serán:

Paseo peatonal lineal con estructura apergolada.

Dos cabeceras o plazas secas con presencia predominante del álamo.

Parquización y tratamiento paisajístico del entorno.

Sistema integral de alumbrado público.

Mobiliario urbano y áreas de descanso.

Costos y plazos

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que el monto oficial de la obra es de $971.985.840,00, con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

El Paseo de Mercado busca consolidar un nuevo espacio público de calidad, promoviendo la integración urbana, la puesta en valor del borde ferroviario y la continuidad del sistema de paseos peatonales sobre calle Pacheco.