Retomaron las obras de la Ciudad Judicial de Cipolletti, tras desplazar a la empresa que inició el proyecto

La nueva firma contratada comenzó los trabajos en los últimos días. El proyecto lleva un 70% de avance. Referentes de la constructoras con funcionarios judiciales y municipales recorrieron la obra, que tiene un plazo de ejecución de 540 días.

La obra del edificio judicial de Cipolletti está en marcha nuevamente. La nueva empresa contratada retomó los trabajos finales. El plazo de ejecución se fijó en 540 días corridos.

La empresa Roque Mocciola retomó la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti, luego de que estuviera paralizada tras el desplazamiento de la UTE conformada entre Pecam y Dinale por demoras e incumplimientos del contrato.

Los trabajos fueron reiniciados en el transcurso de la semana anterior y consisten en finalizar el 30% que resta del proyecto, incluidas correcciones y reformulaciones que debieron efectuar al diseño original del edificio, que se levanta en la calle Naciones Unidas entre Puerto Rico y Teniente Ibáñez .

La obra fue adjudicada por un monto de $13.986.596.614,90. El contrato establece un plazo de 540 días corridos , contados desde el inicio de obra con el control técnico de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial y el área de Inspección.

La reactivación fue destacada durante una recorrida realizada durante el mediodía de este miércoles en la que participó el presidente del STJ, Ricardo Apcarian; el vocal del STJ y delegado en la Cuarta Circunscripción, Sergio Ceci; el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler; el equipo del Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial, a cargo del arquitecto César García; y el ingeniero civil Domingo Mocciola, referente de la constructora regional.

Modificaciones al proyecto

Mocciola explicó que entre los cambios introducidos al diseño se “optimizaron espacios en función del cambio de los modelos de trabajo e incluir lo que estaba pensado para la segunda etapa del proyecto total”, previsto en el espacio libre que queda en la mitad oeste de la manzana que compone el terreno.

Indicó que se logró “achicando espacios de circulación y mesas de entrada que con las nuevas modalidades de trabajo cada vez se utilizan menos”.

Por otro lado, se explicó que una cafetería que estaba planeado en la planta baja será reconvertido en una sala de audiencias. También tendrán que efectuar correcciones a las labores defectuosas realizadas por los anteriores constructores.

Avance de la obra

El edificio muestra un avance de obra cercano al 70%. La entrada principal da a la calle Naciones Unidas y consta de dos pisos y subsuelo con paredes vidriadas hacia el interior, donde hay un espacio libre en el centro para el desplazamiento de las personas hacia los distintos sectores.

El empresario indicó que la estructura del edificio está finalizada en un 100%, como también gran parte del cerramiento exterior de carpintería, la red troncal de energía eléctrica y tableros de alimentación y la acometida de Edersa. Mientras que también están avanzados el resto de los rubros. Se pudo observar que se dividieron espacios interiores destinados a las oficinas con mampostería en seco y que trabajan en la instalación de los equipos de calefacción y aire acondicionado.

Durante la recorrida, las autoridades repasaron el estado actual del edificio, los plazos previstos y los aspectos operativos de esta etapa. También abordaron la circulación en el sector, los accesos al predio y el impacto que tendrá el Complejo Judicial en la dinámica urbana de Cipolletti.

CIUDAD JUDICIAL ECP (61) Estefania Petrella

Apcarian analizó con Buteler las implicancias de la obra para la ciudad y para el funcionamiento del servicio judicial en la Cuarta Circunscripción. El encuentro permitió revisar la coordinación entre el Poder Judicial y el municipio, en especial sobre movilidad, accesibilidad y organización del entorno urbano.

La obra forma parte de la política pública del STJ orientada a transformar metros alquilados en metros propios. Esa planificación incluye obras nuevas, ampliaciones, refacciones y puesta en valor de edificios judiciales en distintas ciudades, con el objetivo de consolidar sedes estables para los organismos judiciales y reducir la dependencia de alquileres.

Entre las principales intervenciones previstas o en ejecución se encuentran la continuidad del Complejo Judicial de El Bolsón y el Complejo Judicial de San Antonio Oeste. También se incluyen obras y refacciones en edificios judiciales, juzgados de Paz y dependencias de distintas localidades. En noviembre del año pasado se aprobó la licitación para la refacción y puesta en valor del Edificio Pilmayquén y su anexo, en Bariloche.

La evolución de la infraestructura refleja ese proceso. En 2013, el Poder Judicial ocupaba 47.566 metros cuadrados y en 2025 llegó a 67.078. Esto representa un crecimiento de 19.512 metros cuadrados, equivalente a un promedio de 1.626 metros cuadrados incorporados por año.